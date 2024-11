Des lycéens sauvent la vie de leur moniteur de kayak, victime d'une crise d'épilepsie

C’est un sauvetage exceptionnel. À Brest, des lycéens ont sauvé la vie de leur moniteur de kayak, victime d’une crise d’épilepsie, grâce à leur sang-froid et à leur connaissance des gestes de premiers secours.

À Brest, sur le canal de Nantes, un incroyable sauvetage a eu lieu vendredi 15 novembre. Entre 10h et 12h, un groupe d’élèves du lycée Saint-Ivy de Pontivy était présent sur les lieux pour participer à une session kayak. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, le moniteur de kayak a été victime d’une crise d’épilepsie en plein cours, alors qu’il se trouvait sur l’eau. Inconscient, son embarcation s’est renversée et il est tombé dans le canal.

Crédit photo : iStock

Par chance, les élèves ont réagi rapidement et ont gardé leur sang-froid pour l’aider. C’est le cas de Justin Grulier et Valentin Bellec, deux élèves de terminale. En voyant l’homme à l’eau, les deux jeunes ont immédiatement plongé dans le canal pour lui venir en aide.

“Je n’avais pas pied car il y avait beaucoup de fond. J’ai essayé de le retourner. Valentin est venu m’aider et on a réussi à le remettre en dehors de l’eau”, a expliqué Justin, qui a plongé en premier, à France 3.

“C’était impressionnant”

De leur côté, les autres élèves du groupe ont rapidement alerté Philippe Herpe, leur professeur d’EPS qui se trouvait avec d’autres lycéens près de l’eau.

“Je me suis retourné et j’ai vu que les élèves paniquaient. Je me suis rapproché et c’est là que j’ai vu que le moniteur était inconscient, mais sa tête était hors de l’eau car Justin et Valentin avaient réussi à faire basculer le kayak dans le bon sens”, a expliqué le professeur d’EPS.

Crédit photo : iStock

Une fois que l’embarcation a rejoint la rive, le groupe a tout fait pour sauver le moniteur.

“Quand on l’a sorti de l’eau et qu’on l’a vu tétanisé, c’était impressionnant. On a pu le remonter avec l’aide de toute la classe et on a pu le repositionner sur le côté en position latérale de sécurité. On a tous réagi assez vite. On n’a pas paniqué et tout s’est bien passé”, a affirmé Valentin à France 3.

Le moniteur va bien

Les pompiers ont été alertés et sont rapidement arrivés sur les lieux. Sans l’intervention immédiate des élèves, l’issue aurait pu être fatale.

“Après avoir échangé avec eux, s’il avait passé plus de temps sous l’eau, les conséquences auraient été différentes. Cela aurait pu être bien plus grave. À quelques secondes près, cela aurait pu être plus compliqué de le sauver”, a témoigné un pompier présent sur les lieux.

Le moniteur a été conduit à l’hôpital. Bien qu’il soit toujours en observation pour surveiller ses crises d’épilepsie, il est sain et sauf. Ce n'est pas la première fois que des jeunes agissent pour sauver une vie. Dans une cantine du Gard, un enfant a sauvé la vie de son camarade qui s'étouffait tandis qu'aux États-Unis, cinq adolescents ont sauvé un enfant tombé dans un étang gelé. Des histoires qui mettent en avant le courage et le sang-froid des jeunes, ainsi que l'importance des gestes qui sauvent.