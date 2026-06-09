Un garçon de 6 ans tué par un singe sauvage qui vivait attaché chez son grand-père

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Choke, le macaque à longue queue responsable de la mort du petit garçon

Terrible drame en Thaïlande, où un petit garçon de 6 ans a été tué par le singe domestique de son grand-père.

Une tragédie s’est produite ce week-end en Thaïlande : un enfant de 6 ans a perdu la vie après avoir été attaqué par le singe de son grand-père.

Une singe domestique attaque un enfant de 6 ans

Les faits ont eu lieu dans la matinée du samedi 6 juin, dans le district de Sichon (province de Nakhon Si Thammarat), selon le magazine People.

La victime, Nathan Ekkarat Srichan, s’était rendue à l’épicerie de son grand-père lorsque l’incident s’est produit.

Le singe, attaché entre deux arbres, se serait soudainement jeté sur l’enfant lorsqu’il est passé près de lui.

Nathan Ekkarat SrichanCrédit Photo : Viral Press

Selon les informations de nos confrères, l’attaque a été particulièrement violente : les crocs de l’animal auraient perforé les poumons du garçonnet. 

À son arrivée à l’hôpital, il présentait également d’autres morsures sur le reste du corps. Il est malheureusement décédé peu après sa prise en charge par les soignants. 

La suite après cette vidéo

Un animal agressif

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’attaque, impliquant un macaque à longue queue, une espèce très répandue en Asie du Sud-Est.

L’animal avait été recueilli en 2022 par le grand-père de Nathan, Jaroon, qui l’avait trouvé encore bébé dans la forêt.

Baptisé Choke (qui signifie «chanceux» en thaï), le petit singe vivait attaché à une longue corde dans la cour et pouvait s’y déplacer et grimper, selon Bangkok Post.

Choke, le macaque à longue queue responsable de la mort du petit garçon Crédit Photo : Viral Press

À noter que le primate était toujours enchaîné lorsque les forces de l’ordre se sont rendues sur place, avant que son propriétaire ne décide de le relâcher dans son habitat naturel après leur départ.

Selon la mère de la victime, Choke aurait déjà fait preuve d’agressivité par le passé, notamment en attaquant le père de Nathan ainsi qu’un chat errant.

Hommage rendu par l'école primaire où était scolarisée la victimeCrédit Photo : Ban Khao Yuan Tao School/ Facebook

D’après nos confrères américains, aucune poursuite n’a été engagée à ce stade. De son côté, l’école où était scolarisé l’enfant lui a rendu hommage.

« Les membres du personnel et les élèves adressent leurs plus sincères condoléances à la famille de Nong Nathan suite à son décès. Nous garderons à jamais son sourire et les merveilleux souvenirs que nous avons partagés », a indiqué l’établissement sur les réseaux sociaux.

Singe
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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