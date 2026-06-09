Un garçon de 6 ans tué par un singe sauvage qui vivait attaché chez son grand-père

Terrible drame en Thaïlande, où un petit garçon de 6 ans a été tué par le singe domestique de son grand-père.

Une tragédie s’est produite ce week-end en Thaïlande : un enfant de 6 ans a perdu la vie après avoir été attaqué par le singe de son grand-père.

Une singe domestique attaque un enfant de 6 ans

Les faits ont eu lieu dans la matinée du samedi 6 juin, dans le district de Sichon (province de Nakhon Si Thammarat), selon le magazine People.

La victime, Nathan Ekkarat Srichan, s’était rendue à l’épicerie de son grand-père lorsque l’incident s’est produit.

Le singe, attaché entre deux arbres, se serait soudainement jeté sur l’enfant lorsqu’il est passé près de lui.

Crédit Photo : Viral Press

Selon les informations de nos confrères, l’attaque a été particulièrement violente : les crocs de l’animal auraient perforé les poumons du garçonnet.

À son arrivée à l’hôpital, il présentait également d’autres morsures sur le reste du corps. Il est malheureusement décédé peu après sa prise en charge par les soignants.

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Un animal agressif

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de l’attaque, impliquant un macaque à longue queue, une espèce très répandue en Asie du Sud-Est.

L’animal avait été recueilli en 2022 par le grand-père de Nathan, Jaroon, qui l’avait trouvé encore bébé dans la forêt.

Baptisé Choke (qui signifie «chanceux» en thaï), le petit singe vivait attaché à une longue corde dans la cour et pouvait s’y déplacer et grimper, selon Bangkok Post.

Crédit Photo : Viral Press

À noter que le primate était toujours enchaîné lorsque les forces de l’ordre se sont rendues sur place, avant que son propriétaire ne décide de le relâcher dans son habitat naturel après leur départ.

Selon la mère de la victime, Choke aurait déjà fait preuve d’agressivité par le passé, notamment en attaquant le père de Nathan ainsi qu’un chat errant.

Crédit Photo : Ban Khao Yuan Tao School/ Facebook

D’après nos confrères américains, aucune poursuite n’a été engagée à ce stade. De son côté, l’école où était scolarisé l’enfant lui a rendu hommage.