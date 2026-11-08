Feu rouge : dans ce pays voisin, un panneau autorise les cyclistes à passer pour tourner à droite

En suisse, les cyclistes ont le droit de griller le feu rouge à condition de respecter ce panneau bien précis.

À l’instar des conducteurs, les cyclistes sont tenus de respecter des règles sur la route. Elles visent à assurer leur sécurité et celle des piétons pour éviter les accidents.

C’est d’ailleurs pour cette raison que des panneaux de signalisation routière sont installés pour guider les usagers et les passants. En Espagne, les panneaux P-33 et P-35 signalent eux aussi des situations bien précises aux usagers de la route.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certains panneaux évoluent, à l’instar de ces nouveaux panneaux « Zone ». D’autres surprennent tout simplement. En Suisse, par exemple, un panneau étonnant est entré en vigueur en 2021.

La raison ? Celui-ci autorise les cyclistes à griller le feu rouge, rapporte 20 Minutes.

En Suisse, les cyclistes peuvent griller le feu rouge

Chez nos voisins helvétiques, les règles de circulation routière sont encadrées par une loi fédérale (LCR) et plusieurs ordonnances qui précisent les obligations des usagers (OCR).

Par exemple, les cyclistes sont obligés de suivre les mêmes règles de priorité que les autres véhicules. Par ailleurs, ils doivent emprunter les pistes cyclables lorsqu’elles sont signalées. Autre règle à respecter : ne pas utiliser son téléphone en roulant.

Grâce à un panneau spécifique, ils peuvent tourner à droite au feu rouge en cédant le passage, sans arrêt obligatoire. Il s’agit d’un panneau noir représentant un vélo jaune accompagné d’une flèche de la même couleur qui pointe vers la droite.

Cette plaque est installée à côté du feu rouge. Impossible donc de la manquer !

Crédit Photo : Wikimédia

Un panneau bien précis encadre cette pratique

Une question se pose alors : à quoi sert ce panneau suisse qui existe depuis le 1er janvier 2021 ? Il a été installé pour deux raisons : fluidifier la circulation et faciliter les déplacements à vélo en ville.

Comme le précisent nos confrères, près de 90 panneaux autorisant les cyclistes à tourner à droite au feu rouge devaient être installés dès le mois de janvier à Lausanne.

Crédit Photo : OFROU

Vous l’ignorez peut-être, mais les cyclistes ont obtenu ce « feu vert » après une expérimentation menée pendant trois ans à Bâle, sur 13 carrefours. Le résultat s’est avéré plus que positif, puisqu’aucun accident n’a été enregistré.

Fort de son succès, le dispositif a ensuite été généralisé dans tout le pays.

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Comment ça marche ?

Les autorités suisses recommandent aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs, eux aussi concernés, de faire preuve de prudence lorsqu’ils franchissent un feu rouge.

« Circulez sur le bord droit de la chaussée et accordez la priorité aux usagers de la route pour lesquels le feu est vert ainsi qu’aux piétons qui traversent la route », insistent-elles.

Cette règle n’est pas sans rappeler le cédez-le-passage cycliste au feu rouge en France. Appelé M12, ce panneau est placé sous un feu tricolore.

Comme en Suisse, les cyclistes français peuvent passer au rouge pour tourner à droite. À l’inverse, la plaque peut les autoriser à continuer tout droit, à condition de respecter la priorité.