Presque tous les cyclistes le font, mais cette mauvaise habitude peut vous coûter cher

Quand on circule à vélo, nous devons respecter le Code de la route. Cependant, de nombreux cyclistes ont cette mauvaise habitude et elle peut coûter très cher en cas de verbalisation.

Que ce soit pour rester en forme, faire un geste pour la planète ou simplement par praticité, de plus en plus de personnes privilégient le vélo pour leurs déplacements. Cependant, quand on circule à vélo, nous devons respecter le Code de la route. Dans certains cas, une question se pose : qui a la priorité entre le vélo ou la voiture ? Pour le savoir, les cyclistes doivent connaître les règles sur la route et suivre la signalisation.

Malgré cela, de nombreux cyclistes prennent de mauvaises habitudes. En plus d’être dangereuses, ces dernières peuvent coûter cher en cas de verbalisation. En effet, ce n’est pas parce que vous roulez à vélo que vous ne pouvez pas vous faire arrêter par les forces de l’ordre ! Voici une mauvaise habitude à bannir à vélo si vous ne voulez pas payer une amende salée.

Crédit photo : iStock

Un geste interdit à vélo

C’est un geste que de nombreux cyclistes font en ville : rouler sur les trottoirs. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette pratique est interdite car les trottoirs sont exclusivement réservés aux piétons.

“En l’absence de pistes ou bandes cyclables, les cyclistes circulent sur le côté droit de la chaussée et peuvent s’écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d’une distance nécessaire à leur sécurité. Ne circulez pas sur les trottoirs”, prévient le site de la Sécurité routière.

Rouler sur le trottoir à vélo est une pratique interdite par le Code de la route qui peut être sanctionnée d’une amende de 135 euros. Selon TF1 Info, cette somme peut augmenter en cas d’accident, si un piéton est blessé ou si le cycliste est en état d’ivresse.

Des règles à respecter

Il existe une autre mauvaise habitude partagée par de nombreux cyclistes : traverser sur les passages piétons. Encore une fois, comme leur nom l’indique, les passages piétons sont réservés aux personnes qui se déplacent à pied, et non aux cyclistes. Selon L’Internaute, vous avez le droit d’emprunter un passage piéton uniquement si vous descendez de votre vélo et que vous marchez à côté de celui-ci.

Crédit photo : iStock

Quand on circule à vélo, de nombreuses autres règles doivent être respectées. Vous devez par exemple circuler au pas dans les aires piétonnes, stationner sur les emplacements réservés et emprunter les bandes et pistes cyclables. Des règles à connaître pour circuler en sécurité et éviter les amendes.