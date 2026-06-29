Laurence, caissière chez E.Leclerc à Sarlat, demandée en mariage en plein travail devant ses clients émus

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La demande en mariage

Mercredi 24 juin, une caissière d’un magasin E.Leclerc a été demandée en mariage alors qu’elle travaillait, devant ses clients.

Laurence est une jeune femme qui travaille à Sarlat, en Dordogne. Elle est caissière dans le magasin E.Leclerc de la ville et ce mercredi 24 juin, elle a eu une grosse surprise.

Laurence est en couple avec Johnny, un employé de la boulangerie. Les deux amoureux se connaissent depuis 20 ans, sont en couple depuis 11 ans et ont deux enfants. Sous la pression de ces derniers, Laurence et Johnny ont commencé à parler de mariage, mais n’avaient encore rien décidé.

Une demande en mariage au magasin

C’est ce mercredi 24 juin que Johnny a décidé de sauter le pas et a demandé Laurence en mariage. Il a choisi de faire sa demande au magasin E.Leclerc, où Laurence travaille en tant que caissière. Pour cela, Johnny a demandé l’accord du directeur du magasin, il a pris le téléphone du supermarché et a fait une annonce générale.

“Laurence à la caisse 7. Tu savais que j’allais te demander en mariage mais tu ne savais pas quand, tu ne savais pas où, tu ne savais pas comment. Vu que je suis un fan de One Piece, je te fais ça comme Baggy le Clown, en grandes pompes. Bouge pas, j’arrive !” a-t-il annoncé au micro.

JohnnyCrédit photo : E.Leclerc Sarlat / Facebook

La suite après cette vidéo

“Tout s’est suspendu”

Une fois arrivé à la caisse de Laurence, Johnny a mis un genou à terre et l’a demandée en mariage, sous les yeux et les applaudissements des clients. Surprise, Laurence a dit oui et la scène a été filmée et partagée sur le compte Facebook du magasin E.Leclerc.

“Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il fasse ça. Quand il est venu, tout s’est suspendu. J’ai compris et je me suis cachée le visage. J’ai tellement été surprise que je n’ai pas répondu directement sur le coup”, a confié Laurence.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel événement a lieu dans un magasin puisque l’année dernière, un autre homme a demandé sa compagne en mariage devant sa caisse. Johnny et Laurence prévoient d’organiser un petit mariage pour leur plus grand bonheur… et celui de leurs enfants !

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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