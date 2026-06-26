Un pilote d'avion convulse en plein vol pendant... 40 minutes, il est sauvé par des passagers

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Un avion Air Canada

Un pilote de la compagnie aérienne Air Canada a convulsé en plein vol, faisant craindre le pire aux passagers. Récit.

Quand on prend l’avion, on peut avoir de grosses frayeurs. C’est le cas lorsqu’il y a des turbulences, comme l’a vécu cet enfant de 2 ans qui a traversé le plafond d’un avion sous les yeux de sa mère. Parfois, les problèmes peuvent également survenir au sein de l’équipage.

Des pilotes dans le cockpit d'un avion
Crédit photo : iStock

C’est ce qu’il s’est passé ce mercredi 24 juin, à bord d'un vol Air Canada reliant Newark (New Jersey) à Halifax (Nouvelle-Écosse).

Une crise de convulsions

Durant le trajet, le pilote de l'avion, qui transportait 61 passagers, a été victime d’une urgence médicale. Ce dernier a en effet commencé à convulser, lâchant ainsi les commandes de l'appareil qui a soudain dévié de sa trajectoire, en plein vol.

“Dès que l’avion a fait un écart, j’ai su que quelque chose n’allait pas. Il ne s’agissait pas de turbulences. On aurait vraiment dit que quelqu’un avait manipulé les commandes de façon saccadée, et cela s’est reproduit à plusieurs reprises. Et vous savez, toutes sortes de pensées vous traversent l’esprit, on se met à prier”, a déclaré un passager à ABC News.

La suite après cette vidéo

Les passagers maîtrisent le pilote

L’un des membres de l’équipage est entré précipitamment dans le cockpit de l’avion et a sorti le pilote dans l’allée. Lui et quatre autres passagers ont aidé à maîtriser le pilote. Ce dernier a été mis sur un siège et ses jambes, ses bras ainsi que son torse ont été immobilisés avec des ceintures de sécurité.

Par chance, une infirmière était présente à bord et a pu aider les passagers.

Les passagers d'un avionCrédit photo : iStock

Le pilote a eu une crise de convulsions pendant 40 minutes. Pendant ce temps, le copilote a pris les commandes de l’avion et ce dernier a été dérouté vers Boston, où il a pu atterrir rapidement. Le commandant de bord, victime de convulsions, a été transporté à l’hôpital et une solution de transport a été apportée aux passagers.

Si ces derniers ont eu très peur, tout le monde s'en est finalement sorti sain et sauf.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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