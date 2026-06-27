Une fuite invisible, 5,5 millions de litres d'eau perdus : ils reçoivent 76 000 euros de facture

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Une fuite d'eau

Un couple de retraités belges ont reçu une très mauvaise surprise sur leur facture d’eau, qui s’élevait à 76 000 euros cette année. Ils ont découvert qu’une fuite d’eau invisible avait entraîné cette surconsommation. Mais leur distributeur ne veut rien savoir !

Une simple relève de compteur a plongé Lucien, 83 ans, et Mariette, 79 ans, dans la stupeur. D’après Sudinfo, leur consommation d’eau a atteint 5 597 mètres cubes entre deux relevés, contre seulement 70 mètres cubes sur la même période un an plus tôt. Cette surconsommation a généré une facture de 76 281,60 euros, alors que le couple n’avait payé que 461 euros l’année précédente.

Comme le rapporte le média belge, Mariette a rapidement constaté que le compteur continuait à tourner malgré l’absence de consommation dans la maison. Elle a alors coupé l’arrivée d’eau et signalé la situation au distributeur.

“J’ai vu que le compteur continuait à tourner, alors qu’aucun robinet n’était ouvert. J’ai immédiatement appelé le fournisseur d’eau pour signaler que nous avions une fuite."

Une fuite d'eauCrédit photo : iStock

L’origine du problème se trouvait dans un ancien tuyau corrodé situé dans un vide sanitaire sous l’habitation. Le fils du couple, Wim, précise que la fuite était totalement invisible. L’eau s’infiltrait directement dans le sol avant de rejoindre un fossé voisin, sans provoquer de baisse de pression perceptible.

La suite après cette vidéo

« Celui-ci est composé de trois compartiments et, dans la partie centrale, un des anciens tuyaux s’est corrodé. Une fuite s’est produite à cet endroit, mais nous n’aurions jamais pu la voir. L’eau qui s’échappe s’infiltre dans le sol jusqu’au fossé situé à côté de la maison et mes parents n’ont jamais remarqué de baisse de pression dans leurs robinets. »

Le distributeur réclame son dû !

Un plombier indépendant est finalement intervenu pour réparer la canalisation défectueuse quatorze jours après la découverte du problème. Pendant les réparations, le couple a vécu avec l’eau coupée, utilisant l’eau d’une pompe de jardin pour les besoins quotidiens.

“Pour nous laver et tirer la chasse d’eau, nous remplissions des seaux avec l’eau de notre pompe dans le jardin, comme autrefois.”

Une fuite d'eauCrédit photo : iStock

Sudinfo indique que le distributeur maintient sa demande de paiement, tout en proposant des dispositifs d’aide et un remboursement échelonné à hauteur de 100 euros par mois. De quoi inquiéter fortement les retraités, dont la pension cumulée atteint 2 200 euros mensuels.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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