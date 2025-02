L'interdiction du téléphone à l'école n'a pas d'impact sur les notes et le comportement des élèves, selon une étude

Alors que de plus en plus d’établissements scolaires souhaitent interdire le téléphone portable, une étude a récemment dévoilé que cette décision n’améliorerait ni les notes, ni le comportement des élèves.

Le téléphone portable est devenu un fléau dans les écoles. Quand ils sont autorisés, ces petits appareils sont partout dans les cours de récréation et dans les classes. Ainsi, de nombreux établissements scolaires estiment que la présence des téléphones dissipe les élèves, fait chuter leurs notes et nuit à leur bien-être. Pour cette raison, ils sont de plus en plus nombreux à interdire le smartphone à l’école.

Crédit photo : iStock

Cependant, une récente étude menée par l’Université de Birmingham et publiée dans la revue The Lancet a récemment démontré que l’interdiction du téléphone n’améliorerait pas les notes et le comportement des élèves. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont interrogé 1 227 étudiants issus de 30 établissements scolaires en Angleterre, où le téléphone est interdit ou limité.

Aucune amélioration pour les élèves

Selon l’étude, dans les écoles où le téléphone est interdit, les notes et le comportement des élèves ne sont pas meilleurs que dans celles où il est autorisé.

“Il n’existe aucune preuve permettant d’affirmer que les politiques restrictives en matière d’utilisation des téléphones à l’école, dans leurs formes actuelles, ont un effet bénéfique sur la santé mentale et le bien-être des adolescents”, ont affirmé les auteurs de l’étude à BFMTV.

Crédit photo : iStock

S’ils affirment qu’ils ne sont pas contre l’interdiction du téléphone à l’école, les chercheurs précisent que cette interdiction n’a pas vraiment d’effet sur la santé, le bien-être et l’apprentissage des élèves. En revanche, les chercheurs conseillent aux jeunes de réduire leur temps d’écran, en suivant par exemple le défi “10 jours sans écran”. En effet, le temps passé sur les réseaux sociaux pourrait altérer la qualité du sommeil, faire baisser les notes, provoquer un manque d’exercice et dégraderait la santé mentale des enfants.

Cette étude n’est pas la première à affirmer que les écrans sont mauvais pour les enfants. Un neuroscientifique a notamment lancé l’alerte sur les risques que présentent les écrans sur le système cognitif des plus jeunes. Ces études qui prouvent que nous devons faire attention aux gestes de nos enfants pour préserver leur santé.