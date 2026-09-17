Un string taché dans sa robe Shein : une cliente dégoûtée, la marque annonce des mesures

En ouvrant son colis Shein, une Britannique de 42 ans a fait une découverte répugnante en déballant sa nouvelle robe.

Début septembre, Kate Greevy, une femme de 42 ans originaire de Kenilworth, dans le Warwickshire, en Angleterre, a failli tourner de l’œil en ouvrant son colis Shein, marque de vêtements de fast fashion.

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, avec plus de 800 000 vues, elle raconte sa mésaventure, rapporte le site LADbible.

Elle découvre un string usagé dans sa commande Shein

Comme le précisent nos confrères, la quadragénaire avait commandé de nouveaux vêtements sur le site de vente en ligne chinois en prévision d’un séjour de trois nuits entre filles à Ibiza.

Parmi les pièces commandées, une longue robe verte qui lui a coûté environ 20 euros. Face caméra, on la voit déballer le sac plastique contenant ladite robe.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf qu’un string noir taché et un protège-slip étaient dissimulés à l’intérieur. Sur la vidéo, on les voit tomber de la robe avant d’atterrir au sol.

Horrifiée, Kate fait part de son dégoût à la caméra en se couvrant la bouche. Sans surprise, elle s’est empressée de se débarrasser du sous-vêtement usagé.

Mais comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? La mère de famille pense que le string a pu se retrouver dans la robe après le retour vêtement par une autre cliente. Encore sous le choc, elle dénonce les contrôles insuffisants de la part de Shein.

Elle assure par ailleurs que le géant chinois de la mode en ligne propose une option « objet étranger trouvé dans mon colis ».

« Je pense donc que c’est devenu assez fréquent qu’ils aient ajouté cette option à leurs retours », a indiqué la principale intéressée à The Sun.

Bien que Kate estime qu’il s’agit d’une «véritable erreur», elle assure qu’elle ne commandera plus jamais sur le site.

Crédit Photo : mrskpg/TikTok

La suite après cette vidéo

Shein réagit après l’incident

De son côté, Shein a depuis réagi à l’incident dans un communiqué. La marque a d’abord expliqué que les articles retournés qui respectent les normes de qualité peuvent parfois être remis en vente.

Elle a ajouté que des mesures allaient être prises afin de renforcer les contrôles et d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Un porte-parole de Shein a déclaré :

« Shein s’engage à fournir à ses clients des produits de haute qualité et une expérience d’achat positive. Lorsque cela est approprié, certains produits peuvent être proposés à nouveau aux clients, ce qui permet de maintenir les vêtements en circulation et de réduire les déchets inutiles », a-t-il détaillé.

Crédit Photo : mrskpg/TikTok

Avant d’ajouter :

« Nous avons pris des mesures immédiates pour examiner les procédures concernées et renforcer nos contrôles afin d’éviter que cela ne se reproduise. Nous avons également contacté directement la cliente pour nous excuser de cette expérience pénible et lui avons proposé un remboursement intégral de sa commande ».

Tout est bien qui finit bien, sauf pour le string, qui a fini à la poubelle !