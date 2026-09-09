À 23 ans, Paula quitte son travail après une journée, tout en reconnaissant que les conditions n'étaient pas mauvaises

À 23 ans, Paula démissionne après une seule journée. Elle ne dénonce pas de mauvaises conditions de travail, mais un poste qui ne lui correspondait pas.

Une seule journée aura suffi à Paula pour décider de partir. Cette Espagnole de 23 ans explique que son nouvel emploi ne lui convenait pas, sans pour autant dénoncer de mauvaises conditions de travail.

Après une longue recherche, décrocher un poste aurait pu marquer le début d’une nouvelle étape. Pour Paula, le soulagement a rapidement laissé place au doute. Dans un témoignage publié sur TikTok et relayé par El Español, elle raconte avoir voulu quitter l’entreprise dès sa première journée.

Un emploi qu’elle avait peut-être idéalisé

Selon Demotivateur, la jeune femme apporte une précision à son récit : elle ne considère pas que les conditions étaient mauvaises en elles-mêmes. Elle reconnaît aussi avoir peut-être imaginé le poste autrement avant de le découvrir.

Son explication repose donc sur un décalage entre ses attentes et son expérience. Un emploi peut sembler acceptable sur le papier et ne pas correspondre à la personne qui l’occupe. C’est cette distinction qu’elle met en avant pour expliquer son départ.

Dès les premières heures, elle envisage de partir

À mesure qu’on lui présentait les tâches et le fonctionnement du poste, Paula pensait déjà à s’en aller. La perspective de travailler 40 heures par semaine, du lundi au samedi, dans un métier qui ne lui plaisait pas, ne la convainquait pas.

Elle devait alors choisir entre prolonger l’expérience et reprendre sa recherche. Dans les propos rapportés par El Español, elle exprime ainsi sa préférence, traduite de l’espagnol :

« Recommence de zéro autant de fois qu’il le faudra. »

Le lendemain matin, elle raconte avoir pleuré à l’idée de retourner travailler. Elle a finalement décidé de quitter cet emploi.

Une décision qu’elle relie à sa situation personnelle

Pour expliquer ce choix, Paula évoque aussi sa marge de manœuvre. Elle dispose d’économies et n’a pas d’enfants ni de famille à charge. Des éléments qui lui permettent d’envisager une nouvelle recherche.

Elle préfère donc repartir de zéro, malgré le temps déjà consacré à trouver ce poste. Son témoignage souligne surtout une distinction : reconnaître qu’un emploi n’offre pas de mauvaises conditions ne signifie pas vouloir y rester.

Et vous, auriez-vous quitté ce poste dès le premier jour ou préféré lui laisser une chance ? Donnez votre avis en commentaire.