Ces maisons modernes sont construites en usine, installées dans votre jardin et coûtent 80 000 euros

Une start-up américaine fabrique et livre des maisons modernes peu coûteuses.

Villa est une start-up américaine basée dans la région de la baie de San Francisco (Californie). Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication d’un type de maison en particulier : les ADU.

Une ADU (Accessory Dwelling Unit) est une unité d’habitation indépendante ou attenante à la maison principale. Celle-ci est principalement installée dans le jardin de l’acheteur.

Cette masure secondaire a sa propre adresse et peut servir de logement locatif, de maison d’amis ou de foyer pour accueillir des membres de la famille, comme les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap.

Crédit Photo : Villa/Nicholas Miller

ADU : une alternative intéressante

La société propose des unités allant d’un studio de 41 m² à un appartement de trois chambres de 111 m². Les modèles sont vendus entre 95 000 (environ 81 700 euros) et 180 000 dollars (environ 155 000 euros). À noter que ce prix n’inclut pas les frais d’installation et autres dépenses, comme les travaux de rénovation.

Comme le précise le site Business Insider, Villa obtient les permis, construit et installe les ADU pour ses clients.

Selon les informations de nos confrères, en Californie, ces petites maisons sont de plus en plus populaires, en particulier depuis que l’État a adopté en 2022 une législation facilitant leur installation par les propriétaires.

Crédit Photo : Villa/Nicholas Miller

« Dans tout le pays, l'intérêt croissant pour la durabilité et l'accessibilité financière a également renforcé leur attrait », souligne le média.

De son côté, Heather Miksch, vice-présidente des opérations de Villa, explique pourquoi ces propriétés rencontrent un beau succès.

« Nous avons mené plusieurs enquêtes pour savoir pourquoi nos clients achètent des ADU ; plus de 50 % d'entre eux le font pour un membre de leur famille », a-t-elle déclaré à Business Insider.

Avant d’ajouter :

« Les ADU sont un moyen très intéressant de garder les familles proches les unes des autres, en particulier en Californie où les prix de l'immobilier sont si élevés ».

Crédit Photo : Villa/Nicholas Miller

Crédit Photo : Villa

Des profils différents

La famille Kantor a opté pour une maison de deux chambres et deux salles de bain. Celle-ci a été installée dans le quartier de Woodland Hills à Los Angeles.

Les propriétaires ont transformé cette « villa » en une maison d’hôtes avec piscine. Selon la Villa, le coût total de l’ADU était de 35 3745 dollars (environ 304 238 euros) ; l’unité elle-même représentait 140 618 euros de ce total. La bâtisse a été construite dans une usine partenaire de Villa à San Jacinto, à deux heures de route au sud-est de la cité des anges.

Crédit Photo : Villa

La famille Kuchta, quant à elle, a acheté une maison pour leur fils adulte autiste.

« Nous avions besoin qu'il soit suffisamment proche pour que nous puissions continuer à lui apporter notre soutien, mais aussi pour qu'il se sente indépendant », a déclaré son père dans les colonnes du média.

Crédit Photo : Villa