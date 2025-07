Un chien dévoré vivant par un animal sauvage, sa famille découvre l'horreur en vidéo

Un chien a perdu la vie dans des circonstances abominables après avoir été attaqué par une anima sauvage. Récit.

La scène est à la fois violente et surréaliste !

Un berger allemand, qui se promenait dans son jardin, a été sauvagement attaqué par un reptile, qui l'a ensuite dévoré vivant. La famille n'a découvert l'horreur de cette attaque soudaine que bien plus tard, en visionnant les images de surveillance du domicile.

Un reptile attaque un chien et le dévore vivant

Le drame a eu lieu ce dimanche 29 juin dans la ville de Myrtle Beach, située en Caroline du Sud, aux États-Unis.

Cette belle journée se déroulait pourtant à merveille pour cette adorable chienne, prénommée Nova, qui s'amusait à gambader dans le jardin familial pendant que son propriétaire Bob Carnes et ses proches vaquaient à leur occupation dans la maison.

C'est en ne la voyant pas revenir que ces derniers ont commencé à s'inquiéter. Paniquée, la famille est alors partie chercher l'animal dans le jardin puis dans les environs de la maison. En vain, la chienne s'était comme volatilisée.

Crédit photo : Bob Carnes

Impuissant et préoccupé, Bob a soudainement eu un très mauvais pressentiment et s'est empressé de visionner les images de l'une de ses caméras de surveillance. Et ce qu'il a découvert sur la vidéo l'a horrifié.

L'enregistrement montrait en effet Nova disparaître dans les eaux du canal adjacent au jardin, en aboyant de détresse. La chienne a en réalité été attaquée par un alligator qui l'a dévorée vivante.

« Quand nous avons regardé la vidéo, ce qui s'était passé ne laissait place à aucun doute. Elle est partie en quelques secondes », a ainsi raconté Bob Carnes au média local WMBF News.

Effondré par la perte de sa chienne qui était « un membre de la famille », Bob veut désormais sensibiliser l'opinion publique sur la dangerosité des reptiles qui rôdent atour des maisons, dans cette région. Il rappelle ainsi que si les alligators peuvent s'attaquer à des chiens imposants comme Nova, ils peuvent aisément attraper n'importe quel enfant.

« Elle (Nova N.D.L.R) était bien plus forte que mon petit-fils ou ma petite-fille au niveau de la rapidité, et elle était plus lourde. Il faut faire très attention quand on laisse des enfants jouer au bord de l'eau (...) Cela peut arriver très vite », a-t-il assuré.

Le message est passé...