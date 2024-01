Ces parents font vivre leurs deux filles dans des containers installés dans leur jardin

Un couple d'Américains a trouvé la solution parfaite pour permettre à ses deux filles adolescentes d'avoir leur indépendance.

Quand on est parent, il est tout naturel de redouter cette période fatidique où son enfant devient adolescent. Cette transition entre l'enfance et l'âge adulte s'avère souvent complexe, comme en attestent les inévitables prises de bec qui rythment le quotidien des familles.

Entre désir d'indépendance et volonté de s'affirmer, ce passage à l'adolescence ne se déroule en effet jamais sans heurts. S'il n'existe aucune solution miracle, le dialogue reste le meilleur moyen de ne pas rompre le lien avec sa progéniture. Tout l'enjeu étant d'imposer un cadre, en ménageant d'éventuelles frustrations.

Sans céder à tous les caprices de son enfant, il est important de lui montrer que l'on ne le considère plus comme un bébé et qu'on lui fait confiance, tout en prenant soin de lui rappeler certaines règles de base avec fermeté. Et pour ça, chacun à sa méthode.

Crédit photo : Tiny House Giant Journey / YouTube

Ces deux ados vivent en toute indépendance dans le jardin de leurs parents

Prenons par exemple ce couple d'Américains qui a décidé d'offrir à ses filles adolescentes leur indépendance, tout en gardant un œil sur leurs agissements.

Originaires du Nevada, Matt et Linda ont ainsi investi dans deux « tiny houses » - construites à partir de conteneurs - qu'ils ont installées dans leur jardin pour que leurs deux aînées puissent vivre de manière indépendante, sans s'éloigner de la famille.

Un compromis parfait pour montrer à leurs enfants qu'ils prennent en considération leur désir d'autonomie. C'est aussi une bonne solution pour inciter leurs filles à se responsabiliser davantage.

Bâties dans deux conteneurs, ces deux petites maisons ont coûté au couple la bagatelle de 131 000 dollars, soit 120 200 euros environ, auxquels s'ajoutent 9 000 dollars (8 260 euros environ) pour le mobilier et la décoration intérieure. Les deux conteneurs mesurent chacun 6,2 m2 et sont reliés par un porche commun qui donne accès à deux petits salons. Chacune des filles possède sa propre chambre et bénéficie d'une kitchenette, ainsi que d'une salle de bains.

Ces tiny houses représentent également un bon investissement pour la famille. Car si les conteneurs servent actuellement de petit logement pour les deux adolescentes, les parents ont déjà prévu de les louer lorsque leurs filles quitteront le foyer familial. Parfait pour arrondir les fins de mois. Et dans quelques années, Matt et Linda ont même prévu d'y installer leurs parents respectifs, lorsqu'ils seront trop âgés pour vivre seuls, ce qui permettra ainsi de loger toute la famille au même endroit.

De quoi vous donner des idées ?