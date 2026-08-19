« Dangereux et irresponsable » : cette maman influenceuse fait sa séance de gym à 21h avec son bébé sanglé contre elle et fait polémique

Les internautes reprochent à une influenceuse de mettre la santé de son bébé en danger juste pour créer du contenu.

Les influenceurs vont-ils parfois trop loin pour créer du contenu quitte à mettre la vie de certains en danger ? C’est l’avis de nombreux internautes qui ont été choqués de voir une vidéo de Angela Holm, une maman influenceuse, allant à la gym avec son bébé, rapporte le New York Post.

Les images sont rapidement devenues virales sur TikTok, entraînant une vague de commentaires négatifs à l’encontre de la maman. Dans cette vidéo, Angela Holm se rend dans une salle de gym déserte à 21 heures en compagnie de son nouveau-né. La mère de cinq enfants attache son nourrisson contre sa poitrine avant de commencer à soulever des poids puis de courir sur le tapis de course.

Les internautes critiquent l’influenceuse

Les prouesses (ou l’insouciance) de la maman ont été vues 2,2 millions de fois, provoquant l’inquiétude des internautes. Ces derniers reprochent à Angela Holm de mettre la santé de son bébé en péril juste pour une session de sport et la création de contenu. Sans surprise, la maman a fait l’objet de violentes critiques :

« P*****, c’est tellement dangereux » ; « Complètement dingue » ; « Dangereux et irresponsable » ; « Que se passe-t-il si vous trébuchez et tombez sur elle ? », écrivent les internautes.

Comme le souligne le média américain, la vidéo de Angela Holm fait autant office de contenu pour sa chaîne que de promotion pour le porte-bébé mains libres qu’elle a créé et vend 129 dollars.

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Des études mettent en évidence les risques pour les enfants à la salle de sport

Crédit photo : Valerii Apetroaiei/ iStock

Des chercheurs britanniques du Children’s Hospital NHS Foundation Trust ont déjà montré les risques qu’encourent les bébés dans les salles de gym. D’après leur étude, 29 enfants (de plus ou moins 3 ans) ont subi des blessures telles que des brûlures et des cicatrices lorsque des appareils étaient utilisés.

À cause des risques encourus, la National Independent Health Club Association (NIHCA), une organisation représentant les salles de sport indépendantes aux États-Unis, recommande aux jeunes parents de ne pas laisser leurs enfants accéder aux machines.

Malgré ces avertissements, certains ne semblent pas prêter attention aux dangers qui peuvent régner. Ainsi, plusieurs internautes ont tout de même félicité Angela Holm pour son courage. « Je trouve que tu t’en sors à merveille. Continue comme ça !!! » ou encore « Je suis fière de toi, de faire ce qu’il faut », écrit une maman qui a souffert d’une dépression post-partum difficile et qui s’en est sortie grâce au sport. Le débat ne semble donc pas près de s'arrêter.