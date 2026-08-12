Le croissant glacé, la nouvelle tendance virale sur TikTok qui divise les internautes (surtout les Français)

Popularisé par les créateurs de contenu américains, le croissant glacé est aussi riche en calories qu’il suscite des réactions mitigées.

Le croissant glacé, la nouvelle tendance venue tout droit de TikTok

TikTok est le repère des dernières tendances. Cette fois-ci encore, le réseau social chinois ne déroge pas à la règle puisque, depuis plusieurs semaines, un dessert est viral. Puristes de viennoiserie française s’abtenir car on parle ici d’un croissant glacé.

Venu tout droit des États-Unis, le croissant glacé s’est ensuite rapidement exporté, trouvant des adeptes à travers le monde, rapportent nos confrères du HuffPost. Une fois encore, le croissant est décliné (après le gratin et le donut) et reste au cœur de la dégustation.

Pour ce faire, les créateurs de contenu américains ayant popularisé la tendance coupent la pointe d’un croissant, aplatissent l’intérieur avant d’y fourrer une glace Magnum et de retirer son bâtonnet. Puis, ils écrasent la glace dans le croissant et voilà leur dessert glacé.

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Un dessert qui dégoûte autant qu’il fascine les internautes

Le concept du croissant glacé s’inspire directement des brioches siciliennes (brioche col tuppo) que l’on fourre de glace ou de granita. Et si la recette fonctionne chez nos voisins transalpins, ce n’est pas le cas dans nos contrées.

De nombreux internautes français ont fait part de leur dégoût sur les réseaux sociaux. Une testeuse affirme même « Ça n’a aucun intérêt ». Malgré tout, certains de nos compatriotes ont succombé au croissant glacé après l’avoir essayé. « Je suis trop fan !!! J’ai goûté », écrit une autre. D’ailleurs, un créateur de contenu français s’est même permis de varier les goûts en optant pour un croissant framboise et une glace au chocolat au lait qu’il a adoré.

Qu’on apprécie ou pas cette tendance, force est de constater qu’elle ne laisse personne indifférent. Entre ceux qui veulent à tout prix tester et ceux qui ne sont pas convaincus mais veulent tout de même goûter, le croissant glacé génère des milliers de vidéos sur TikTok.