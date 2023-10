Une école oblige sa fille à manger un fruit pour la collation matinale, cette maman s'insurge

La collation matinale, voici une pratique à l'origine de controverses. Tandis que certains parents préfèrent sauter ce goûter du matin, d'autres le jugent indispensable pour leurs enfants. Les écoles l'autorisent, mais certaines imposent un fruit pour chacun des élèves. Du côté des parents, cette mesure ne fait pas l'unanimité.

Des goûters sains imposés dans les écoles maternelles et primaires

Certains enfants, parce qu'ils se lèvent très tôt ou ne déjeunent pas, ont besoin d'une petite collation en milieu de matinée. Naturellement, les élèves privilégient le goût plutôt que la valeur nutritionnelle de cette collation. Mais de plus en plus de parents surveillent étroitement l'alimentation de leurs bambins. Et les écoles se montrent tout aussi vigilantes.

Ainsi, certains établissements ne se gênent pas pour imposer des goûters sains, le matin.

Dans une école maternelle bruxelloise, seuls les fruits sont acceptés pour la collation du matin

Dans la plupart des écoles primaires ou maternelles qui exigent un goûter sain, tous les aliments à base de fruits sont acceptés. Beaucoup de parents se laissent convaincre par cette règle qui n'objective que deux choses : améliorer l'alimentation des enfants et leur apprendre à cultiver une bonne hygiène de vie.

Pourtant, ce principe ne fait pas l'unanimité. Jennifer, une maman d'une élève scolarisée dans une école maternelle, n'est pas d'accord. En effet, Emmanuelle n'aime pas les fruits. Les premiers temps, cette élève mangeait des bananes chaque matin car seul ce fruit passait. Mais au fil des jours, elle a fini par être dégoûtée, d'après les dires de sa mère.

Crédit photo : RTL

Une mère de famille s'insurge contre cette mesure qui nuit au bien-être de sa fille

Ainsi, Jennifer met en avant le fait que sa fille passe toute la deuxième partie de la matinée avec l'estomac vide. Car rien d'autre qu'un fruit n'est autorisé au goûter du matin dans son école. Alors qu'elle prend son petit-déjeuner à 7h et que le repas du midi n'est servi qu'à 12h, Emmanuelle ne peut même pas manger de compote car cet aliment n'est pas accepté.

"Elle adore les légumes, mais les fruits ça ne passe pas. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas !" a clamé cette maman révoltée.

Aux journalistes de RTL, Jennifer a expliqué que pour faire face à ce problème, elle utilise des subterfuges. Dans le sac de sa fille chaque matin, elle glisse une compote ou un yaourt. Pour le goûter de l'après-midi, elle se permet de lui donner quelques biscuits. Mais d'après elle, l'école souhaite étendre cette règle à la garderie.

Cette idée est très mal accueillie par cette mère de famille qui estime qu'en dehors du cadre scolaire, les enfants sont libres de manger ce que leurs parents leur donnent.

La directrice de cette école ne fera pas marche arrière

Lors de son échange avec les journalistes de la chaîne RTL, Jennifer a confié qu'elle ne compte plus les personnes qui lui ont certifié que sa fille finirait par aimer les fruits. Mais de son point de vue, l'alimentation fait partie de l'éducation et l'éducation se fait à la maison et non pas à l'école. Ainsi, elle ne se laissera jamais convaincre par ce type de mesure.

Quoi qu'il en soit, les écoles sont de plus en plus nombreuses à imposer cette règle et s'en félicitent, même. Quant à la directrice de cette école située à Bruxelles, elle estime que le programme de maternelle intègre bien l'alimentation dans le cadre de l'éducation à la santé.