L'astuce simple et amusante pour composer une délicieuse salade de fruits frais

Composer sa salade de fruits, c'est toujours un plaisir, mais on manque parfois d'idées pour trouver la bonne combinaison de saveurs. Et si la solution était de se fier à... la musique ?

Crédit photo : Interprofession des fruits et légumes frais

Les fruits, délicieux et rafraîchissants

L'été est encore là et les températures nous le font bien ressentir, pour notre plus grand plaisir. Et pour occuper ces journées ensoleillées en vous amusant, avez-vous pensé aux fruits ? Funs, décomplexés, et gourmands, ils vous feront passer à coup sûr un bon moment. Mais qui dit été, dit aussi salade de fruits, un incontournable ! Alors sans plus attendre, nous vous proposons une méthode maison pour composer la salade de fruits parfaite.

En effet, vous pourriez d'abord décider d'y mettre simplement vos fruits préférés, mais nous vous conseillons plutôt de faire confiance à... la musique ! En effet, l'équipe Demotivateur et les fruits et légumes frais ont demandé à Roman, un créateur de contenus et Moumène, prodige du piano, de se prêter à un jeu. Dans celui-ci, chaque fruit correspond à une note de musique et Roman doit reconnaître chacun d'entre eux dans une mélodie jouée par Moumène, afin de composer sa salade de fruits.

Combinez les fruits pour créer votre salade préférée

Une méthode amusante pour tester de nouvelles combinaisons de saveurs et préparer une salade de fruits savoureuse, tout en s'amusant. Pour réussir, Roman doit choisir entre de nombreux fruits découpés, parmi la mûre, le kiwi, la pomme, la poire, la cerise, la fraise, le melon et l'orange. Après avoir écouté la mélodie jouée par Moumène, il choisit de préparer une salade mélangeant orange, kiwi, poire et fraise. Le verdict tombe, il avait bien reconnu trois des quatre fruits de la mélodie. Mais ce qui est génial dans ce jeu, c'est que même si on se trompe, la salade sera tout de même délicieuse !

En effet, les saveurs de nombreux fruits se marient très bien entre elles et il est amusant de tester toutes les combinaisons possibles pour trouver celle que vous préférez. Alors pour vous régaler cet été, tout en vous rafraîchissant, optez pour les salades de fruits !

Campagne en collaboration commerciale avec l'Interprofession des Fruits et Légumes Frais.