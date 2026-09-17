Un croissant à 1 700 euros : une retraitée contacte la boulangerie, qui ne retrouve aucune trace du paiement

Direction la Suisse, où une retraitée a déboursé une somme folle pour un croissant acheté dans une boulangerie.

Une erreur qui coûte cher !

Alors qu’elle pensait s’offrir un appétissant croissant pour une bouchée de pain dans une boulangerie suisse, une retraitée a découvert que cette viennoiserie lui avait coûté les yeux de la tête : 1 700 euros.

Une retraitée paie 1 700 euros un croissant à la boulangerie

Les faits se sont déroulés fin juillet 2026 à Winterthour, à environ 25 kilomètres à l’est de Zurich, rapporte le média d’actualité Blick.

Ce jour-là, Susanne Weber (nom d’emprunt) a fait un saut à la boulangerie végane « Bakery Bakery », où cette habituée a acheté sa douceur préférée : un croissant aux noisettes.

À la caisse, cette dernière a réglé son achat par carte bancaire, un mode de paiement qu’elle utilise souvent, avant de quitter l’établissement.

Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la femme a eu une bien mauvaise surprise deux semaines plus tard.

En consultant ses relevés bancaires, elle a découvert le montant réel qu’elle avait déboursé : 1 612,14 francs suisses, soit environ 1 700 euros.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la cliente est tombée des nues.

La boulangerie ne trouve pas la transaction

Face à cette situation, Susanne a aussitôt contacté sa banque, qui l’a invitée à s’adresser à la boulangerie.

« La responsable du magasin s’est montrée très aimable et m’a assuré qu’elle allait immédiatement se pencher sur la question », raconte-t-elle, citée par nos confrères.

Le hic ? La gérante lui a alors fait part d’une nouvelle inquiétante : aucune trace de la somme débitée par erreur n’apparaissait dans le système de caisse.

De son côté, la responsable du support commercial interne de « Bakery Bakery » a fait appel au fournisseur de son terminal de paiement. C’est dans ce contexte qu’elle a appris qu’un problème technique était à l’origine de cette bévue.

Résultat : l’argent avait été débité du compte de la cliente, mais la transaction n’avait jamais été enregistrée dans le système de caisse de la boulangerie.

La suite après cette vidéo

Le pot aux roses découvert

Mais comment une telle somme a-t-elle pu être débitée pour un simple croissant ? Il s’agirait en réalité d’une mauvaise manipulation. Sur ce terminal, les clients peuvent notamment indiquer eux-mêmes le montant du pourboire qu’ils souhaitent laisser.

« Pour nous, la cliente a sûrement cru devoir saisir son code PIN », explique Nina Vogel.

Les 1 612,14 francs suisses auraient alors été pris en compte comme le montant de l’achat. Si Susanne a depuis été remboursée, elle compte désormais payer ses croissants en espèces.

Une sage décision !