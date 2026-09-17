Yaourts light, sodas sans sucre... une diététicienne explique pourquoi ces 5 produits sont à limiter

Ces aliments que l’on consomme au quotidien et que l’on croit bons pour notre santé sont en réalité à éviter autant que possible, alerte une diététicienne.

Des aliments que l’on croit sains mais qui sont mauvais pour la santé

On le sait, la santé passe par l’assiette. Naturellement, certains aliments sont à privilégier plus que d’autres. Cependant, beaucoup de produits sont trompeurs. En effet, on les pense à tort bons pour la santé alors qu’ils sont en réalité mauvais pour nous.

C’est le constat qu’a fait une diététicienne américaine. Dans le magazine Parade, Jessica Cording raconte avoir été surprise de découvrir que certains aliments que l’on croyait sains et donc bons pour la santé étaient en fait mauvais.

Tout d’abord, elle explique avoir grandi dans les années 1990 lorsque la mode du light et du 0% démarrait. Depuis cette époque, de nombreux consommateurs pensent donc que les aliments portant cette mention sont parfaits pour notre corps. Mais il n’en est rien.

Le yaourt light et le fromage allégé ni light ou allégé

Vous déambulez dans le rayon crèmerie et vous jetez votre dévolu sur du yaourt light et du fromage allégé. Parfait, ces deux produits mentionnent les termes « light » et « allégé » évoqués plus tôt. Sauf que si vous pensez bien faire, vous avez malheureusement tort. Ces appellations visent à séduire les consommateurs et à les rassurer.

Jessica Cording précise que les yaourts light sont en réalité bourrés d'épaississants comme le E415 et le E412, nocifs pour la santé et qui peuvent causer des problèmes gastro-intestinaux. D’ailleurs, les yaourts light sont très transformés tandis que le fromage allégé contient beaucoup d’édulcorants et très peu de protéines. Mieux vaut opter pour un yaourt grec ou un skyr.

Le yaourt glacé très calorique

En reposant ces produits, vous allez peut-être finalement opter pour un yaourt glacé. Il est certes moins gras qu’une crème glacée, en revanche il est très calorique car riche en sucre. Rien n'empêche d’en prendre un de temps en temps tout en veillant à limiter sa consommation.

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Les sodas sans sucre… avec beaucoup de sucre

Puisqu’on parle de sucre, veillez à éviter autant que possible les sodas dits sans sucre. Ces derniers contiennent en fait de l'aspartame, un édulcorant (E951) « 200 fois plus sucré que le sucre ordinaire », alerte Cancer Environnement. Son ajout sert à réduire l’apport calorique d’un produit alors qu’il est classé comme substance cancérogène par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La diététicienne raconte d’ailleurs avoir observé des problèmes de santé chez ses patientes qui en consommaient (maux de tête, de ventre etc).

Les steaks végétaux ultra-transformés

Enfin, les steaks végétaux ne sont pas non plus un allié de votre santé. Encore à la mode il n’y a pas si longtemps, il s’avère que ces produits vegans sont très salés et ultra-transformés car bourrés d'additifs. En plus, ces produits sont pauvres en fibres et en vitamines.

La solution n’est donc pas de se priver, surtout si vous aimez l’un de ces aliments. Cela dit, Jessica Cording recommande de réduire leurs quantités et de se tourner, si possible, vers de meilleurs produits.