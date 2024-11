Voici le cadeau beauté préféré des Français, le même pour les femmes et les hommes

Une étude récemment publiée à révélé quel était le cadeau beauté préféré des Français. Et le résultat montre un consensus surprenant entre les femmes et les hommes.

Qu’offrir à Noël ? C’est la sempiternelle question qui revient chaque année à l’approche des fêtes. Si on essaye d’être original, le temps passant, il est bon de rappeler que, parfois, les cadeaux les plus communs sont les plus efficaces.

C’est en tout cas ce que révèle une étude menée par Klarna, une banque suédoise leader dans le domaine des paiements et de l’accompagnement shopping. L’enseigne a réalisé un sondage auprès de 1 000 personnes résidant en France, âgées de 18 à 66 ans, afin d’en savoir plus sur leurs habitudes de consommation.

Crédit photo : iStock

Les femmes et les hommes plébiscitent le même cadeau

À travers le sondage, c’était l’occasion de demander quel produit était le plus plébiscité pour être offert en cadeau de Noël. À notre grande surprise, on découvre alors que le résultat fait consensus entre les hommes et les femmes.

En effet, sur les 1000 personnes interrogées, l’étude révèle que le cadeau de prédilection est le parfum. Ce produit est plébiscité par 50% des femmes mais aussi 43% des hommes. En seconde position viennent les bons cadeaux pour des soins en spa (40% pour les femmes, 39% pour les hommes).

Crédit photo : iStock

Enfin, pour clore le podium, les soins en institut de beauté constituent également une valeur sûre (39% pour les femmes, 28% pour les hommes). Vous l’aurez compris, pour éviter que ça sente le sapin à Noël, rien ne vaut un bon parfum déposé à ses pieds pour faire plaisir à l’un de vos proches.