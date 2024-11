Trouvez LE parfum qui vous correspond parmi ces 5 incontournables du moment

Vous êtes à la recherche d’un nouveau parfum mais vous ne savez pas lequel choisir ? Voici 5 parfums tendances du moment, pour sentir bon en automne.

Le parfum est un accessoire indispensable au quotidien pour de nombreuses personnes. Plus qu’un simple produit de beauté, le parfum nous permet d’exprimer notre personnalité et de révéler notre identité. En plus de cela, l’odeur a un pouvoir très fort puisqu’elle permet de nous rappeler des souvenirs très précis. Un phénomène que l'enseigne KFC a par exemple bien compris en proposant un parfum qui sent... le burger.

Crédit photo : iStock

Mettre du parfum nous permet d’exprimer qui on est, de sentir bon, mais aussi de booster notre confiance en soi et de nous sentir bien dans notre peau. Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver le bon parfum. Comme l’odorat est subjectif, nous n’aimons pas tous les mêmes odeurs et il peut nous falloir du temps pour trouver le parfum qui nous correspond à 100%.

Pour vous aider à faire un choix si vous êtes à la recherche d’un nouveau parfum, voici une sélection de 5 parfums tendances en ce moment.

Amor, Amor, de Cacharel

Crédit photo : Sephora

Sur le marché depuis plusieurs années, ce parfum séduit toujours autant. Avec ses notes de cassis et d’orange, ce parfum dégage des fragances florales de jasmin et de rose, accompagnées d’une pointe de vanille et de musc. Comme son nom l’indique, ce parfum est une vraie ode à l’amour et convient parfaitement aux plus romantiques d’entre nous.

La Vie est Belle, de Lancôme

Crédit photo : Lancôme

La Vie est Belle est un parfum iconique de la maison Lancône. Avec ses matières nobles, composées de fruits et d’iris, il séduit beaucoup de femmes, notamment grâce à son subtile mélange de fleur d’oranger, de jasmin, d’iris, de patchouli et de vanille.

MYSLF, d’Yves Saint Laurent

Crédit photo : Yves Saint Laurent

Ce parfum raffiné et élégant dégage une odeur boisée et florale et s’accorde très bien avec la saison automnale. Avec ses touches de poivre noir, de fleur d’oranger et de vanille, il saura vous séduire.

Shalimar, de Guerlain

Crédit photo : Guerlain

Ce parfum est très floral et apporte une touche de sensualité à son propriétaire. Grâce à ses notes d’iris, de jasmin, de rose et de bergamote, il apporte une véritable fraîcheur et est le parfum préféré de nombreuses femmes.

Barénia, d'Hermès

Crédit photo : Hermès

Ce parfum est idéal pour l’automne. Avec ses notes boisées composées de bois de chêne, de patchouli, de lys papillon et de baie miraculeuse, il dégage une vraie sensualité.

Ondes Positives, d’Yves Rocher

Crédit photo : Yves Rocher

Si vous voulez apporter un peu de joie et de peps à votre quotidien, le parfum Ondes Positives d’Yves Rocher est fait pour vous. Avec ses notes rafraîchissantes de cyprès et de citron, il dégage une odeur de soleil et de vacances, idéales pour combattre la morosité automnale.

Il ne vous reste maintenant plus qu'à choisir le parfum qui vous correspond le plus, en fonction de vos odeurs de fleurs et de fruits préférées !