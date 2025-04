Voici le nombre d'enfants idéal qu'une femme devrait avoir pour préserver sa santé mentale, selon la science

Avoir un enfant augmente considérablement la charge mentale et l’épuisement psychologique des mamans. Des scientifiques ont révélé le nombre d’enfants idéal à avoir pour préserver sa santé mentale.

Devenir parent est un grand bouleversement dans notre vie. La naissance d’un enfant entraîne beaucoup de bonheur, mais aussi une charge mentale plus importante, notamment pour les femmes. Plus nous avons d’enfants, plus nous devons faire preuve d’organisation, tout en continuant à prendre soin de soi.

Quand on est une mère de famille, il peut être difficile de prendre soin de sa santé mentale. En effet, de nombreuses femmes sont confrontées à la dépression post-partum, l’épuisement ou le burn-out parental. Selon une étude, 45% des parents auraient déjà eu envie de tout abandonner, épuisés par leur mode de vie.

Crédit photo : iStock

Le 15 janvier dernier, une étude a été publiée dans le Journal of Affective Discorders à ce sujet. Des chercheurs de l’université de Soochow ont analysé les données de plus de 55 000 femmes pour déterminer le nombre d’enfants idéal à avoir afin de préserver sa santé mentale.

Le nombre d’enfants idéal

Selon les chercheurs, avoir deux enfants serait idéal pour les femmes. Comme le rapporte le site Psychologies, les mères qui n’ont qu’un seul enfant risqueraient d’être victimes de troubles mentaux tandis que celles qui en ont plus de deux peuvent souffrir d’une surcharge émotionnelle.

“Avoir deux enfants peut être préférable pour la santé mentale d’une femme. Les naissances constituent un facteur de protection contre le trouble bipolaire et la dépression majeure”, estiment les chercheurs, d’après des propos rapportés par Magic Maman.

Crédit photo : iStock

Selon les chercheurs, les femmes qui ont des enfants ont moins de risques d’avoir une dépression ou un trouble mental grâce aux changements hormonaux pendant la grossesse. En effet, pendant cette période, les niveaux d’oestrogènes et de progestérone augmentent, ce qui améliore la fonction cérébrale, la cognition et l’humeur de la femme enceinte.

“On pense que les ajustements hormonaux à long terme du cerveau pendant la grossesse jouent un rôle positif dans la prévention des troubles de l’humeur. De plus, le développement du lien mère-enfant et les soins prodigués au nouveau-né après l’accouchement stimulent le système de récompense dopaminergique maternel, procurant ainsi un épanouissement émotionnel et réduisant le risque de dépression”, indiquent les auteurs de l’étude.

Laisser les femmes choisir

Bien sûr, ces résultats sont à prendre avec des pincettes et ils ne signifient pas que toutes les femmes devraient avoir deux enfants. En réalité, le nombre idéal d’enfants à avoir est celui que l’on souhaite.

“Ce qui compte, ce n’est pas tant le nombre d’enfants que le contexte : le soutien reçu, la qualité du lien et surtout, l’espace que l’on réussit à préserver pour soi. Ce n’est pas une question de compétences maternelles, mais de conditions, de ressources et d’équilibre psychique”, souligne la psychologue Amélie Boukhobza, interrogée par Doctissimo.

Ainsi, les femmes sont libres de choisir si elles veulent un enfant unique, une famille nombreuse ou pas d’enfant du tout, et il existe de nombreux facteurs extérieurs qui déterminent la santé mentale d’une mère de famille.