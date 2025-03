Une mère de famille enragée monte dans le bus scolaire pour tabasser la «brute» de 14 ans qui harcèle son fils

Dans l'Indiana, une mère est montée dans le bus scolaire de son fils de 13 ans pour affronter une « brute » avant d'être filmée en train d'attaquer le jeune homme de 14 ans.

Latea Hentz, 36 ans, a été inculpée de plusieurs chefs d'accusation, dont coups et blessures et intrusion criminelle, après être montée dans le bus à Indianapolis, aux États-Unis, avec son fils et sa fille de 17 ans.

Dans la matinée du 6 mars, la mère de famille aurait été filmée dans un bus scolaire en train d'ordonner à ses enfants de frapper un autre enfant, avant de donner elle-même un coup de poing à l'élève de quatrième et de lui tirer les cheveux, a rapporté Fox 59.

L'adolescent de 14 ans a ensuite été transporté à l'hôpital, souffrant d'une fracture du nez, d'ecchymoses et d'une blessure à l'œil, selon IndyStar.

Crédit photo : Heather Indy Buddles

Les trois membres de la famille ont été retenus par la police avant d'être arrêtés et inculpés de coups et blessures et de trouble à l'ordre public, tandis que Mme Hentz a été inculpée d'intimidation, de séquestration criminelle et d'intrusion criminelle.

La trentenaire est d'abord montée dans le bus avec ses deux enfants et a crié : « Je vais tout déchirer ». Alors que la mère montait à bord, le chauffeur l'a informée que les parents n'étaient pas admis et a demandé l'aide de la police.

Sa fille aurait demandé à son frère « lequel c'est » avant de lui dire « d'enlever son manteau », ce qui l'a incité à se battre avec l'autre élève, rapporte IndyStar.

Un règlement de comptes en famille sous fond de tensions raciales

Les deux garçons se sont battus avant que sa sœur ne se joigne à eux, selon les documents judiciaires, tandis que la mère de famile se disputait avec le chauffeur de bus et criait à l'élève : « Tu ne toucheras plus jamais mon fils ».

En quittant le bus, Latea Hentz aurait dit aux enfants à bord : « J'en ai marre de vos sales gosses »

Crédit photo : Fox59

Elle a ensuite déclaré à la police qu'elle avait affronté l'élève de huitième année en raison d'une « situation d'intimidation en cours » entre son fils et l'adolescent de 14 ans.

Son fils a déclaré à la police lors d'un entretien que l'élève de quatrième le malmenait depuis des semaines, bien qu'il en ait informé les administrateurs de l'école, selon les documents judiciaires.

Selon Law & Crime, Mme Hentz a déclaré à la police que le garçon de 13 ans avait été giflé au visage par le garçon plus âgé.

Le garçon plus âgé a affirmé qu'il était allé s'asseoir dans le bus et que sa main avait frôlé le visage ou les cheveux du fils de Hentz, ce qui avait poussé le garçon de 13 ans à l'attraper, a rapporté IndyStar.

L'élève a admis avoir taquiné et plaisanté avec le fils de M. Hentz, mais a nié lui avoir causé un quelconque préjudice physique. Sa mère a affirmé, lors de l'interrogatoire de la police, que c'était le fils de M. Hentz qui était l'intimidateur et qu'il avait fait des commentaires racistes à son égard au sujet de ses origines mexicaines.

Le jeune homme de 14 ans a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les « blagues racistes » du fils de Hentz. La mère n'était pas en garde à vue mercredi, selon les archives publiques.