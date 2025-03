Épuisés, 45% des parents ont déjà eu envie de tout abandonner, selon une étude

Selon un récent sondage, plus de la majorité des parents éprouvent des difficultés pour élever leur enfant. Un sentiment ressenti particulièrement par les mères de famille.

Avoir un enfant n’est pas de tout repos. Les parents doivent avoir une très bonne organisation pour prendre soin de leurs enfants au quotidien, ce qui peut être épuisant. En plus de cela, ils doivent leur apprendre les bonnes manières, leur inculquer des valeurs, résister à leurs caprices et faire preuve d’autorité tout en leur donnant l’amour et l’attention dont ils ont besoin. Selon une étude, il existerait un âge où les enfants seraient plus difficiles à élever.

Pour toutes ces raisons, élever un enfant peut devenir une pression pour les parents. C’est ce que révèle un sondage OpinionWay réalisé pour les Apprentis d’Auteuil. Après avoir interrogé 1 003 personnes, les chercheurs ont affirmé que 55% des parents estiment qu’il est difficile d’élever un enfant. Ce sentiment est majoritairement ressenti chez les femmes (63%) plutôt que chez les hommes (45%). C’est également le cas chez les familles monoparentales (65%).

“Le métier le plus dur au monde”

Avoir un enfant peut impacter le moral des parents. Selon le sondage, 62% des mères ont parfois l’impression de ne pas être un bon parent, contre 46% des pères. Avec toutes les choses à gérer au quotidien, 62% des femmes se sont déjà senties épuisées et proches de la rupture, contre 42% des hommes. Ce sentiment est si présent que 45% des parents interrogés déclarent avoir déjà eu envie de fuir et de tout laisser tomber (52% des femmes et 38% des hommes).

“Je pense que c’est le métier le plus dur au monde”, affirme Emilie, mère de deux enfants, auprès de BFMTV.

Les chiffres de ce sondage montrent à quel point il est difficile d’élever un enfant et révèlent un vrai déséquilibre entre les hommes et les femmes. En effet, la charge mentale qui pèse sur les mères de famille est plus importante que chez les pères. 46% des femmes estiment que leurs responsabilités parentales ne sont pas équitables et qu’un meilleur partage des tâches améliorerait leur quotidien. Un sentiment ressenti par 35% des hommes. Pour ces raisons, les mamans sont de plus en plus nombreuses à partir en vacances seules, sans mari ni enfant.

Comme ils doivent s’occuper de leur enfant, qui passe avant tout, les parents sont souvent épuisés et délaissent leurs passions. 64% des parents aimeraient avoir plus de temps pour eux pour se ressourcer et pratiquer des loisirs (69% des femmes et 57% des hommes). Si vous êtes en difficulté et que vous ressentez le besoin de parler et d’être épaulé, n’hésitez pas à contacter le numéro vert “Allo, parents en crise” au 0805 382 300. Une solution gratuite pour avoir un peu de soutien si vous vivez une période difficile.