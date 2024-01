Vous n'arriverez jamais à comprendre cette illusion d'optique, même avec l'explication !

Cette illusion d’optique pourrait bien vous retourner le cerveau tant elle semble inconcevable. Regardez par vous-même.

Comme leur nom l’indique, les illusions d’optiques ne sont… qu’illusion. Notre cerveau croit percevoir une chose qui n'est pas ce qu'elle paraît réellement. Mais avec l’exemple que nous nous apprêtons à vous donner, il vous semblera même impossible d’y croire.

Sur Instagram, une internaute, Tiffany Vera, a partagé sa visite au Musée des illusions de Toronto, au Canada. Elle arrive devant un tableau qui présente deux bandes bleues. Au premier regard, ces deux bandes ne font pas la même taille. Pourtant, l’impensable va se produire.

Les bandes bleues font pourtant la même taille

La bande incurvée du haut est plus petite que celle du bas. Du moins, c’est ce que n’importe lequel d’entre nous aperçoit. Mais en réalité, les deux bandes font absolument la même taille. Difficile à croire…

Pour s’en convaincre, l’instagrammeuse superpose une troisième bande fournie par le musée sur ces deux dessins. Contre toute attente, on constate que les trois bandes font la même taille. Et même avec preuve à l’appui, cela semble impossible à concevoir.

Pour nous livrer quelques éléments de réponse, le musée canadien a livré l’explication en commentaire de la vidéo. Tout d’abord, il explique que cette illusion est appelée illusion de Jastrow, du nom du psychologue américain Joseph Jastrow qui a écrit sur ce phénomène d’illusion et l’a découvert.

« Le fait que l'arc le plus court d'une figure se trouve à côté de l'arc le plus long de l'autre incite le cerveau à percevoir une forme comme plus longue et l'autre comme plus courte ». Tout serait donc une question de perspective comme l’avait également démontré un internaute sur Twitter en reproduisant le même exercice avec des cartons de chez Starbucks qui ne présentent plus la même apparence lorsqu’on les déplace.