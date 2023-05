Vous ne devinerez jamais le prix ahurissant de la nouvelle montre de Cristiano Ronaldo

Les montres sont clairement un accessoire que beaucoup considèrent comme un symbole de réussite. Certains hommes d'affaire en raffolent et le moins que l'on puisse dire, c'est que plusieurs sportifs de haut niveau démontrent une ferveur toute aussi puissante envers ces petits objets ultra-luxueux.

Posséder une belle maison, une voiture somptueuse ou encore une montre classieuse : pour beaucoup, il s'agit là de la démonstration d'une réussite économique ou sociale, pas forcément discrète, certes. On ne compte effectivement plus les personnalités renommées qui exhibent fièrement leurs dernières acquisitions et Cristiano Ronaldo ne lésine pas sur les moyens de ce côté-là.

Un sponsor peu commun

Il faut dire que le footballeur star a plutôt bien joué son coup puisqu'en novembre dernier, il avouait avoir signé un partenariat avec Jacob & Co, un bijoutier et horloger faisant dans l'ultra-luxe, qui est donc devenu son sponsor. Il a carrément pu disposer d'une collection de montres à son image, par exemple.

Celui que l'on appelle souvent CR7 semble ainsi particulièrement heureux de son dernier cadeau, toujours signé Jacob & Co. Ce modèle est issu de la collection Caviar Flying Tourbillon et a une particularité : elle est entièrement bleue et pour cause, elle estt composée uniquement de saphirs, ou presque.

Cristiano Ronaldo sur Instagram avec sa nouvelle montre



Prix : 920,000$ pic.twitter.com/h6LGazRaD7 — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) May 22, 2023

Le temps, c'est de l'argent

Un résultat assez impressionnant pour ce qui intègre 424 saphirs taillés en baguette : au total, ce sont pas moins de 42,35 carats qui sont à déclarer. Une montre qui ne passe pas inaperçue, mais que le Portugais est fier d'afficher à son poignet, via les différents réseaux sociaux. Pour rappel, Ronaldo est tout simplement la personne la plus suivie d'Instagram avec 586 millions de followers, à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Forcément, vous vous doutez que cet objet est coûteux, très coûteux. Ce n'est pas le peu de le dire, puisque ce modèle est vendu à un prix fixe de… 920 000 dollars. Presque un million de dollars pour avoir l'heure, c'est un luxe que peu de personnes sur Terre peuvent se permettre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il n'existe que 18 exemplaires de la sorte.

Source image : Jacob & Co