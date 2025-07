Mort de Diogo Jota : le dernier message poignant qu'il avait envoyé à sa femme

Victime d'un accident de la circulation, le footballeur lusitanien Diogo Jota est décédé ce jeudi.

La nouvelle a stupéfait le petit monde du ballon rond !

Le footballeur international portugais Diogo Jota est décédé dans la nuit du 2 au 3 juillet, à l'âge de 28 ans. Le joueur de Liverpool a perdu la vie dans un accident de voiture, qui a eu lieu dans le nord-ouest de l'Espagne. Présent à ses côtés dans le véhicule accidenté, son petit frère André (25 ans) - également footballeur professionnel, en D2 portugaise - a, lui aussi, trouvé la mort.

Depuis l'annonce de ce décès, le monde du foot pleure la perte d'un homme apprécié de tous et les hommages se multiplient.

Crédit photo : @diogoj_18 / Instagram

Les hommages se multiplient après la mort du footballeur Diogo Jota

C'est le compte X officiel de la sélection portugaise de football, dont Jota avait porté le maillot à 49 reprises (14 buts), qui, en premier, a tenu à rendre hommage au joueur.

« Bien plus qu'un joueur fantastique, avec près de 50 apparitions en sélection nationale, Diogo Jota était une personne extraordinaire, respectée par tous ses coéquipiers et adversaires, quelqu'un avec une joie communicative et une référence dans la communauté. La Fédération Portugaise de Football exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Diogo et André Silva », a ainsi déclaré la fédération portugaise.

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

Le club du FC Porto (où Diogo Jota avait évolué entre 2016 et 2017) et sa dernière équipe, le Liverpool FC (récent champion d'Angleterre), ont également publié un message en sa mémoire, comme on peut le voir ci-dessous.

O Futebol Clube do Porto está de luto.



É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.



Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z — FC Porto (@FCPorto) July 3, 2025 Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Le Futebol Clube Paços de Ferreira, club formateur de Jota, a, lui aussi, fait part de sa tristesse en partageant deux clichés, en noir et blanc, en souvenir de son passage dans l'équipe.

D'autres joueurs, parmi lesquels Cristiano Ronaldo (qui avait côtoyé Jota en sélection) mais aussi des personnalités du football, ou encore des clubs du monde entier (dont le PSG), ont par ailleurs rendu hommage au défunt (voir ci-dessous).

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025 Le Paris Saint-Germain a appris avec une immense tristesse le décès de Diogo Jota et de son frère André.



Le Club adresse ses sincères condoléances à leur famille, à leurs proches, au club de Liverpool et à la sélection nationale portugaise.



Toutes nos pensées les accompagnent… pic.twitter.com/ULct9DBV9Q — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 3, 2025 Everyone at Manchester City is shocked and saddened to learn about the devastating news regarding the passing of Diogo Jota.



We send our heartfelt condolences to his family and friends and everyone at Liverpool Football Club at this difficult time.



Rest in peace, Diogo. pic.twitter.com/gDZChUlRw0 — Manchester City (@ManCity) July 3, 2025

Père de famille, Diogo Jota, natif de Porto, s'était marié le 22 juin dernier avec la mère de ses trois enfants, Ruse Cardoso. Le jour de la noce, cette dernière avait d'ailleurs posté un très beau message sur Instagram en affirmant que son rêve était « devenu réalité » en épousant l'homme de sa vie. Une très belle déclaration que Diogo Jota avait immédiatement commentée.

« Mais c'est moi qui ai de la chance », avait-il ainsi répondu, avec tendresse.

Des messages qui prennent aujourd'hui une tout autre tournure...

Crédit photo : @diogoj_18 / Instagram

Pour rappel, Diogo Jota et son frère André Silva ont perdu la vie dans un dramatique accident de voiture, survenu la nuit dernière dans la province espagnole de Zamora. Selon le quotidien espagnol Marca, l’accident s’est produit au kilomètre 65 de l’autoroute A52, à hauteur de la commune de Cernadilla, dans la région de Sanabria, située non loin de la frontière portugaise. Le véhicule dans lequel se trouvait la fratrie, aurait ainsi quitté la route avant de s'embraser, provoquant un incendie aux alentours.

Les premiers éléments de l'enquête, ouverte par la Guardia civil espagnole, suggèrent qu'un pneu de la voiture aurait éclaté durant un dépassement.