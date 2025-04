Vous ne pourrez plus vous passer de cet objet vendu chez Lidl pour profiter du beau temps

Avec le retour des beaux jours, Lidl met en vente un accessoire indispensable pour les sorties en plein air, avec une très belle promotion à ne pas manquer.

Le printemps est de retour et la saison est idéale pour profiter du beau temps. Le soleil revient, les températures sont de plus en plus chaudes et nous sommes nombreux à vouloir prendre l’air et passer du temps à l’extérieur.

Pour rendre vos sorties à l’extérieur encore plus agréables, Lidl propose régulièrement des accessoires à ne pas manquer. C’est le cas de cet objet malin vendu à petit prix ou encore de cet accessoire idéal pour profiter du soleil. Cette fois, Lidl revient avec un tout nouvel objet, à un prix imbattable.

Crédit photo : Lidl

L’objet parfait pour les sorties en plein air

Si vous voulez faire un pique-nique avec votre famille, aller vous promener au bord d’un lac, faire un barbecue à l’extérieur ou passer du temps dans votre jardin, cet objet devrait vous être très utile. Il s’agit d’un chariot pliable de la marque EASYmaxx. Très facile à manier, ce chariot permet de transporter de nombreuses choses puisqu’il peut supporter un poids allant jusqu’à 80 kilos.

Crédit photo : Lidl

Avec ce chariot, vous pouvez transporter facilement des glacières pour un pique-nique, des boissons, des jouets pour les enfants ou encore du charbon pour votre barbecue. Les boissons peuvent même être rangées dans les deux porte-bouteilles en plastique inclus dans le chariot. Ainsi, cet objet vendu par Lidl est idéal pour toutes les sorties en plein air.

Ce chariot a de nombreux avantages. Pliable, il se range facilement et ne prend pas de place. Grâce aux articulations pivotantes à 360 degrés sur ses roues, le chariot est très maniable.

Crédit photo : Lidl

Les consommateurs qui ont déjà craqué pour cet objet sont sous le charme. Ils saluent le bon rapport qualité/prix, la facilité d’utilisation, le gain de place, la maniabilité et la praticité de l’objet. Actuellement, ce chariot connaît une belle promotion de - 53% et est disponible au prix de 59,99 euros au lieu de 129,99 euros sur le site de Lidl. Une occasion à ne pas manquer !