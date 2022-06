En Californie, Amazon a lancé sa livraison par drône avec Prime Air

La ville de Lockerford, en Californie, a été choisie par le géant de la distribution pour tester la livraison par drone. Ce nouveau mode de transport de marchandises, baptisé Prime Air, devrait être opérationnel cette année.

Crédit : Daria Nipot/ iStock

Les habitants de la ville californienne de Lockerford risquent de croiser pas mal de drones dans le ciel prochainement. Le géant Amazon a en effet choisi cette localité de l’État américain pour tester la pratique de la livraison par drone.

Dans un communiqué, Amazon a confirmé que « plus tard cette année (…) les résidents vont pouvoir s’inscrire pour se faire livrer par drone gratuitement ». En attendant, le site de distribution doit attendre la confirmation de ce moyen de livraison par les autorités américaines.

Des livraisons par drônes pour Amazon et Walmart

Crédit : Slamslam102/ Wikipedia

Afin de transporter sans accroc et sans danger les livraisons aux clients, Amazon a développé un drone capable d’identifier et d’éviter tous genres d’obstacles, des poteaux électriques et cheminées aux engins aériens en passant par les animaux de compagnie.

« La plupart des drones n’ont pas cette capacité (…) et nécessitent des observateurs pour les aider à éviter les risques. Ils peuvent être déployés assez rapidement, mais restent limités à un petit rayon d'opérations », rappelle Amazon. À ce propos, la compagnie indique que les drones Prime Air auront une capacité de transport de 2,26 kg sur un rayon de 26 km.

Si le type de marchandises transportées peut sembler limité pour certains clients, Amazon précise par ailleurs que les consommateurs auront le choix « entre des milliers de produits de tous les jours » afin que leur paquet, de la taille d’une boîte à chaussures, leur soit déposé dans leur jardin.

Crédit : Walmart

Dans cette démarche de transport par les airs, Amazon est cependant quelque peu devancée par le groupe commercial Walmart qui s’est allié avec la start-up Drone-Up. Le géant Walmart prévoit d’étendre sa livraison par drones jusqu’à 4 millions de foyers sur 34 États américains.