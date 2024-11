En plus de son salaire, elle gagne 2 400 € par mois pour seulement 1h de travail, grâce à ChatGPT

Coup de projecteur sur l'apport lucratif de l'intelligence artificielle dans certains domaines, avec un cas de figure bien particulier.

Si l'Intelligence artificielle fait peur, à juste titre, à bon nombre d'entre nous, il faut bien reconnaître qu'elle peut parfois rendre de précieux services. Dans certains cas, elle peut même arrondir nos fins de mois. Vous l'ignorez peut-être, mais l'IA peut en effet nous rapporter gros en nous faisant gagner du temps. Et comme le dit l'adage, le temps, c'est de l'argent.

Telle est d'ailleurs la devise d'une certaine Laurie qui, en plus de son job, parvient à s'assurer un juteux complément de revenu en travaillant peu, grâce à l'intelligence artificielle.

Elle arrondit ses fins de mois grâce à l'IA et ça marche

Rémunérée à hauteur de 36 000 euros bruts par an pour son emploi, cette manager en banque, basée à Paris, a toujours considéré que son salaire était insuffisant. « Mes missions sont intéressantes et variées, je manage une petite équipe sympa. Pour autant, je sais que ma rémunération n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux et je n'arrive pas à la négocier à la hausse avec mon N+1 (son manager N.D.L.R) », explique-t-elle ainsi dans les colonnes du Figaro.

Après avoir tenté plusieurs fois d'obtenir une augmentation, sans succès, cette diplômée de l'ISCOM (une école de communication et publicité, implantée à Toulouse) a eu l'idée de se lancer en parallèle dans le community mangement en créant une micro-entreprise. Une activité qui s'avère aujourd'hui très lucrative pour Laurie, grâce notamment à l'apport de l'intelligence artificielle. Il est important de préciser qu'elle n'a jamais informé son employeur de son activité parallèle, car elle avait « peur qu'il refuse ».

Avant de se lancer, elle s'est tout de même assurée que son contrat ne comportait pas de clause d'exclusivité, lui interdisant d'exercer une autre activité. Ce qui n'était pas le cas. Rassurée sur ces options, Laurie a donc franchi le pas et lancé son nouveau business en contactant « des entreprises dans les filières du prêt-à-porter, de l'immobilier et du photovoltaïque ».

En quelques semaines seulement, elle a réussi à convaincre deux clients de l'embaucher comme community manager. Depuis, elle travaille pour ces derniers, sur son temps libre, en leur créant des contenus engageants sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, elle utilise des outils faisant appel à l'IA, dont ChatGPT et Jasper pour la rédaction ou encore Canva pour les visuels. Et ça marché puisqu'elle a d'ores et déjà empoché près de 28 000 euros en 2023, pour seulement 1h30 de travail quotidien.

« Grâce à l'intelligence artificielle, cela ne me prend pas beaucoup de temps d'animer les réseaux sociaux de mes clients (...) Le plus long a finalement été de paramétrer ces outils pour qu'ils s'adaptent à mes besoins et, a fortiori, à ceux de mes clients. Une fois cette étape réalisée, tout roule tout seul… L'intelligence artificielle me fait gagner beaucoup de temps. Je passe seulement 1h à 1h30 par jour à travailler pour ces deux clients » (Laurie)

Ce complément de revenu devrait encore augmenter prochainement, car Laurie a convaincu un nouveau client pour une future collaboration.

Vous l'aurez compris, sa petite entreprise ne connaît pas la crise et tout ça, grâce à l'IA.