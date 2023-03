Xenogender : pourquoi certaines personnes s'identifient à des animaux, des couleurs ou des chiffres ?

Vous l’ignorez peut-être, mais les personnes xénogenrées ne s’identifient pas au genre humain. Elles s’identifient à un autre genre et mêlent des éléments fantastiques à leur identité.

Selon la définition du site internet Linternaute, le xénogenre est «un genre revendiqué par certaines personnes se définissant en dehors de tous concepts de masculinité et féminité».

En d’autres termes, «les individus appartenant au xénogenre se catégorisent autrement et le plus souvent en employant des métaphores souvent liées à la nature, l’espace, etc.», poursuit le dictionnaire en ligne.

Le néologisme «xénogenre» vient du grec xeno, qui signifie «l’autre», et du mot «genre». En 2018, un sondage 20 Minutes dévoilait que 13% des 18-30 ans interrogés ne s’identifiaient pas à un genre prédéfini.

De son côté, la page Wikipédia consacrée à cette idéologie précise qu’«associer son genre à un autre élément se fait de manière spontanée et instinctive chez les personnes xénogenres, ce n’est pas quelque chose qui se choisit».

Une identité de genre non-binaire

Comme l’explique le magazine NEON, les xénogenrés peuvent s’identifier à un animal, une plante, un objet ou encore une créature fantastique (licorne, elfe, nymphe). Mais ce n’est pas tout ! Certains d’entre eux se caractérisent par des sensations, couleurs, chiffres.

«Ce terme cherche à échapper à l’éventail encore très limité des identifications proposées par la société et permet à chaque personne de se définir par une association unique, sans passer par une projection matérielle et sexuée», avait expliqué en 2017 la rédactrice en chef du magazine Antidote dans un article.

Aujourd’hui, le hashtag #xenogender compte à son actif plus de 30 millions de vues sur le réseau social TikTok.