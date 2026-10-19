Il achète un conteneur à 2 600 euros et se donne 100 jours pour le rénover : il vit aujourd'hui dans une mini-maison chaleureuse et autonome

Un Youtubeur s’est lancé le défi de vivre dans un conteneur qu’il a lui-même rénové et aménagé afin de coller à ses besoins et sa personnalité. Le résultat est cozy et chaleureux.

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Tiny house de Eloy Quijada

De nos jours, de plus en plus de personnes choisissent de construire leur propre tiny house afin de vivre une nouvelle vie. Cette Française, par exemple, a choisi de quitter sa maison de 230 mètres carrés pour construire sa tiny house de 18 mètres carrés.

Ce jeune espagnol, Eloy Quijada, a choisi de faire de même. Il a transformé un conteneur de 3000 dollars en une mini-maison chaleureuse.

Rénover un conteneur en acier en maison chaleureuse en 100 jours

C’est sur un modeste terrain que Eloy Quijada a choisi d’installer un conteneur qu’il a acheté pour 3000 dollars. Afin de lui donner une nouvelle jeunesse, Eloy s’est donné la mission de le transformer en mini-maison de cozy en 100 jours. Sur Youtube (Fabrica Tu Sueño), il a publié une vidéo dans laquelle il détaille les avancées de ses travaux.

Il commence par peindre le containeur d’une peinture blanche thermoréfléchissante qui lui a permis de baisser la température intérieure de 13°C. Eloy a ensuite projeté de la mousse de polyuréthane dans les parois pour prévenir la condensation. Une fois l’extérieur effectuée, Eloy s’est chargé de poser les fenêtres et les murs.

Un intérieur à l’aspect élégant et moderne

Eloy Quijada dans sa tiny houseCrédit photo : Fabrica Tu Sueño/ Youtube

À l’intérieur, Eloy a posé du plancher et installé le système électrique de façon à dissimuler les câbles. Le bricoleur a ensuite fixé des plaques de plâtre qu’il a peint en blanc pour donner une allure moderne.

Une fois la plomberie et l'électricité installées est venu le moment de la décoration intérieure. Pour le sol, Eloy a opté pour du vinyle imperméable. Pour la salle de bain, le jeune homme a choisi des panneaux imitation pierre sur les murs, une douche à effet pluie et un lavabo suspendu.

Pour le reste de la décoration intérieure, Eloy a appliqué des lattes en bois sur les murs pour donner un aspect plus cozy, renforcé par l’installation de lumières ici et là. Malgré la petitesse de la tiny house, Eloy a trouvé de la place pour mettre des rangements tout en optimisant l’espace et en lui offrant un aspect élégant.

La suite après cette vidéo

Une maison en totale autonomie

Cuisine aménagée dans la tiny house de Eloy QuijadaCrédit photo :Fabrica Tu Sueño/ Youtube

Pour gagner encore plus de place, Eloy a acheté un lit relevable hydraulique. En journée, il le déplie et l’endroit se transforme en un coin bureau. La nuit, il redevient un lit douillet et offre tout le confort nécessaire.

Eloy possède également une cuisine aménagée, une petite terrasse avec un abri pour sa machine à laver et son étendoir, du gazon synthétique écologique et se fournit en énergie grâce à des panneaux solaires.

L’endroit est calme et chaleureux et convient parfaitement aux besoins d'Eloy, qui vit en totale autonomie dans sa maison de rêve.

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Tiny house Rénovation

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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