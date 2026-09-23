Ils transforment 6 conteneurs maritimes en une maison de 145 m² pour 145 000 euros hors terrain

Après plusieurs mois de travaux qu’il a réalisé lui-même, un couple s’est installé dans sa maison construite à partir de 6 conteneurs maritimes.

En 2019, Capucine, infirmière, et Florent, gestionnaire d’immeubles dans une agence immobilière, découvrent les maisons conteneurs dans une émission de télévision.

Ils tombent sous le charme, eux qui désirent bâtir leur propre maison sans avoir à dépenser une fortune, expliquent-ils au journal Les Échos.

Un couple fait le pari d’une maison conteneur

Le couple décide de se lancer dans l’aventure et imagine une maison de plain-pied de 145 mètres carrés avec un studio de 15 mètres carrés à louer. Pour cela, la jeune femme de 29 ans et son compagnon de 30 ans font appel à un maître d’œuvre qui réalise tous les plans. Ne reste plus qu’à trouver le terrain idéal.

C’est à 5 kilomètres de leur appartement de Besançon qu’il se situe. Il mesure 800 mètres carrés et il sera parfait pour y accueillir leur rêve de maison.

Crédit photo :@homebox25

Après de longues négociations, Capucine et Florent parviennent à convaincre les élus locaux afin d’y construire leur « maison au toit plat », sujet de discorde au sein de la mairie.

Neuf mois de travaux pour redonner vie à six conteneurs maritimes

Le terrain est là, place désormais aux conteneurs. Le couple est parvenu à négocier « 6 containers de transport maritime en fin de vie pour 18 000 euros » auprès d’une entreprise lyonnaise. En une journée, les six conteneurs ont été assemblés et la maison de prendre forme.

Pour aménager l’espace intérieur, le couple a décidé de tout faire lui-même. Cloisons, portes, fenêtres, isolation, Capucine et Florent sont passés par toutes les étapes. Pour des raisons esthétiques, ils ont même fait le choix de garder les défauts des anciens conteneurs comme les bosses et les plafonds. Après neuf mois de travaux, leur nouvelle maison est enfin prête, et ça n’a pas été sans labeur.

« Je dois avouer que ça a été un peu l'école de la débrouille. On a beaucoup échangé sur les réseaux sociaux avec d'autres néophytes qui construisaient aussi leur maison containers, pour partager conseils et galères », reconnaît Florent.

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La maison de leur rêve leur a coûté 145 000 euros

Crédit photo : @homebox25

La maison conteneur est désormais prête, et avec le studio tout cela leur a coûté en tout 145 000 euros hors achat du terrain. Capucine et Florent ont enfin pu poser leurs valises mais il leur reste encore quelques aménagements, à commencer par celui du studio. Puis, à poser un bardage en bois et en métal à l’extérieur et à installer une terrasse et une piscine.

Le couple habite enfin la maison de ses rêves qu’il a pu s’offrir tout en respectant son budget fixé. Donnera-t-il à d’autres l’envie de faire la même chose ?