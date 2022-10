Aménager une chambre : 10 règles à suivre

Où placer le lit par rapport aux fenêtres ? Quels luminaires installer dans une chambre ? Pour quelles couleurs de peinture opter ? Voici dix règles à suivre pour l’aménagement d’une chambre où il fait bon vivre (et dormir).

Quand on emménage, on se concentre souvent sur l’aménagement et la décoration du salon et de la cuisine, pièces de la maison où l’on a l’impression de passer le plus clair de ses journées et ses soirées. Et on laisse souvent à plus tard l’aménagement de la chambre, où l’on passe toutes ses nuits. Pourtant, l’aménagement et l’agencement de la chambre (des parents ou des enfants) est primordial pour bien vivre chez soi et surtout pour bien dormir. Le placement du lit (notamment par rapport aux ouvertures), la luminosité et les luminaires, ainsi que les meubles et les accessoires installés dans une chambre ont un impact non négligeable sur le bien-être et le sommeil. Voici dix règles à suivre pour aménager une chambre idéalement.

10 conseils à suivre pour l’aménagement d’une chambre

Conseil n°1 pour l’aménagement d’une chambre : le choix du lit

Le lit est le meuble le plus important de la chambre. Il est donc indispensable de commencer l’aménagement de la chambre par le choix du lit, dont le modèle différera selon la taille de la pièce, si c’est une petite chambre, un grand espace, une chambre rectangulaire, une chambre sous les toits, une chambre d’enfant ou une suite parentale. Tous ces critères sont à prendre en compte au moment du choix du modèle de lit dont les proportions devront s’adapter à la pièce. Pour une chambre parentale, la pièce doit mesurer à minima 8 m2 pour pouvoir accueillir un lit double, un espace de rangement et deux tables de chevet. Une chambre d’ami pourra être plus réduite. En fonction de l’espace, il est donc préférable d’opter pour un lit double standard (140 cm x 190 cm) plutôt qu’un lit king size (200 cm x 200 cm), ou inversement. Suivant l’agencement d’une chambre d’enfant, il est possible d’opter pour un lit une place standard, pour un lit double, pour un lit en hauteur ou pour un lit cabane. Les options sont multiples.

Au moment du choix du modèle de lit, il est indispensable de tester le matelas, essentiel pour un bon sommeil. Certains préféreront un matelas ferme pur un bon maintien du corps, d’autres préféreront un matelas moelleux. Les oreillers et autres accessoires sont également nécessaire pour passer une bonne nuit. Il ne faut surtout pas négliger le mobilier de lit !

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : choisissez bien votre lit, votre matelas et vos oreillers en fonction de la taille de la pièce / Crédit : Unsplash

Conseil n°2 pour l’aménagement d’une chambre : le placement du lit

Encore une fois, le placement du lit dépend de la pièce et de ses caractéristiques. Il existe cependant quelques règles incontournables. Pour un meilleur endormissement et un meilleur sommeil, il est recommandé d’orienter la tête du lit face à la porte d’entrée de la pièce, mais il est déconseillé de placer le lit face à une fenêtre. Il est donc préférable de placer le lit en parallèle aux ouvertures sur l’extérieur, de manière à avoir une vue sur les fenêtres de côté. Il est également préférable de placer la tête de lit contre un mur plutôt que de laisser le lit flottant au milieu de la pièce. Il faut cependant penser à centrer le lit dans la chambre, notamment dans la chambre parentale avec un lit double pour permettre aux deux personnes d’avoir de l’espace pour accéder au lit et pour se déplacer autour.

Quant aux considérations d’orientation de la tête de lit vers le Nord, elles varient selon les croyances. Selon les principes Feng Shui, dormir la tête au Nord permettrait de capter les bonnes ondes pour des nuits paisibles. Cependant, selon la coutume hindoue Vastu Shastra, cela troublerait le sommeil et perturberait la circulation sanguine, tandis que l’AyurVéda déconseille de dormir les pieds au Sud, ce qui aurait pour effet de provoquer des cauchemars et dégrader la qualité de sommeil. Le Feng Shui et le Vastu Shastra préconisent de dormir la tête vers l’Est pour plus de relaxation. Mais, si vous ne voulez pas prendre de risque, orientez votre lit vers l’Ouest, position considérée comme neutre, donc sans incidence (positive ou négative) sur le sommeil.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : ne placez pas votre lit contre une fenêtre / Crédit : Unsplash

Conseil n°3 pour l’aménagement d’une chambre : la tête de lit

Quand on pense tête de lit, on pense souvent aux têtes de lit en bois brut, parfois au style rococo, des maisons de grands-mères. Mais il n’y a pas que ça. Il est possible d’avoir une tête de lit tendance, une tête de lit au stylo rétro, ou encore de faire de la récup’ en utilisant par exemple une palette pour un style moderne. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et, il ne faut pas oublier qu’une tête de lit est indispensable pour éviter d’abîmer la peinture sur les murs ou le papier peint.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : la tête de lit est indispensable pour ne pas abîmer la peinture / Crédit : Unsplash

Conseil n°4 pour l’aménagement d’une chambre : les couleurs des murs

Dans une chambre, il vaut mieux éviter de laisser les murs blancs. Cela a l’effet de donner l’impression d’une chambre d’hôpital. Il est donc préférable d’opter pour des couleurs… mais pas n’importe lesquelles. La chambre doit être un espace de détente, de repos, il vaut mieux éviter les couleurs criardes, comme le jaune fluo ou le rouge pétard, mais préférer des couleurs claires, lumineuses, rassurantes, des tons doux. Il existe de nombreuses teintes apaisantes, idéales pour une chambre (de parents ou d’enfant) comme les pastels. Pour une chambre tendance, il est possible de peindre les murs en bleu canard ou en vert d’eau. Le terracotta est également à la mode. Bien sûr, il es possible de ne peindre qu’un mur en couleur et de laisser le reste blanc, ou inversement, ou d’opter pour un accord de couleurs. Autre possibilité : choisir du papier peint. La tendance est actuellement aux peints panoramiques à motif floral, jungle et autres paysages, qui, installés sur un seul mur de la pièce, permettent de créer un joli univers.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : mettez de la couleur aux murs de votre chambre / Crédit : Unsplash

Conseil n°5 pour l’aménagement d’une chambre : l’importance des rideaux

Pour un sommeil idéal, il est préférable d’occulter la lumière pouvant entrer par la (ou les) fenêtre(s) de la chambre. Ainsi, s’il n’y a pas de volets, il est conseillé d’opter pour des stores occultants ou des rideaux. Il en existe de nombreux styles : rideaux en velours, rideaux en lin, rideaux fleuris, voilages… bref, il y en a pour tous les goûts (et pour tous les budgets). Au delà d’occulter la lumière, les rideaux ou les stores ont également l’avantage d’enlever le vis-à-vis, notamment en zone urbaine. L’intimité est nécessaire dans une chambre et il faut penser à se protéger des regards indiscrets. Outre les rideaux et les stores, vous pouvez aussi opter pour du film adhésif, qui a cependant le désavantage de ne pas pouvoir être retiré quand vous le souhaitez.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : n’oubliez pas les rideaux pour occulter la lumière / Crédit : Unsplash

Conseil n°6 pour l’aménagement d’une chambre : les rangements

Il est indispensable de prévoir quelques meubles de rangement dans la chambre. Installer une penderie, une armoire et/ou une commode dans votre chambre pour avoir à porter de main vos vêtements au lever le matin ou au coucher. Préférez les dressing fermés, pour ne pas voir déborder les tiroirs. Il faut pensez à l’accessibilité des placards dans la chambre au moment de l’aménagement, notamment dans un petit espace. Il existe des astuces pour gagner de la place dans une chambre étroite comme des tiroirs sous le lit, pour ranger le linge de maison par exemple.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : installez des meubles de rangements / Crédit : Unsplash

Conseil n°7 pour l’aménagement d’une chambre : la table de chevet

Pour ne pas avoir à se lever dans la soirée ou dans la nuit, il faut penser à prévoir une table de chevet, voire deux, de chaque côté du lit, pour une chambre parentale. Il s’agit de meubles essentiels pour une chambre. Ils permettent de poser livres, magazines, bouteilles d’eau, réveil, médicaments et tout autres accessoires dont vous pourriez à avoir besoin. L’idéal est de placer la (ou les) table(s) de chevet à 10 centimètres de la tête du lit.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : meuble indispensable dans une chambre, la table de chevet / Crédit : Unsplash

Conseil n°8 pour l’aménagement d’une chambre : les lumières

Dans une chambre, il faut compter deux sources de lumières d’intensités différentes pour moduler l’éclairage. Par exemple, un plafonnier, un lampadaire ou plusieurs spots pour l’éclairage général de la pièce (utilisés avant le coucher ou pour l’habillage au lever par exemple), ainsi qu’une lampe de chevet ou une liseuse pour la lecture avant de dormir. Pour les luminaires proches du lit, pensez à placer les interrupteurs à porter de main et de chaque côté du lit, pour ne pas avoir à vous lever ou à déranger votre partenaire. Pour favoriser l’endormissement, il est préférable d’opter pour des lumières tamisées.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : pensez à prévoir une lampe de chevet / Crédit : Unsplash

Conseil n°9 pour l’aménagement d’une chambre : la déco

Pour vous sentir bien chez vous et surtout dans l’intimité de votre chambre, n’hésitez pas à la décorer à votre goût. Que ce soit avec des affiches, des photos, des oeuvres ou tout autres objets déco… La déco est essentielle : elle permet de personnaliser la pièce et d’apporter de la couleur. D’ailleurs, la couleur peut aussi se retrouver dans les accessoires et le linge de lit. Pour un style sobre et moderne, préférez les tissus unis. Pour plus d’excentricité, vous pouvez miser sur les motifs. Bref, créez la déco qui vous plait jusque dans les moindre détails. À noter cependant que les couleurs pétantes pour du linge de maison sont plus adaptée à l’été. En hiver, on préfère les tons plus neutres.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : amusez-vous avec la déco / Crédit : Unsplash

Conseil n°10 pour l’aménagement d’une chambre : les plantes

Contrairement aux idées reçues, les plantes peuvent totalement s’inviter dans une chambre. Même si elles pompent de l’oxygène et rejettent du CO2 la nuit, elles ne vous asphyxieront pas. Certaines même, ont des vertus dépolluantes, idéales pour une chambre. Et puis, elles apportent de la couleur et de la déco à la pièce… si vous e les laissez pas faner en oubliant de la arroser.

Conseils pour l’aménagement d’une chambre : optez pour des plantes dépolluantes / Crédit : Unsplash