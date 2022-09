Chambre terracotta : 15 idées pour adopter cette couleur

La terracotta est une couleur qui séduit de plus en plus les férus de décoration. Voici 15 idées pourl'intégrer intelligemment dans votre chambre.

Terracotta : couleur «terre cuite»

Chambre aux tons terracotta Credit : SK-Studio

Terracotta ! La mention seule de ce mot est une véritable invitation au voyage et interpelle directement les amateurs de décoration tendance comme les néophytes.

La terracotta est une palette de différentes teintes rappelant la couleur de la terre cuite. Les nuances terracotta vont alors de l’orange chaud au rouge terreux, en passant par la terre brûlée et la terre de Sienne. Pour faire plus simple, le terme a été généralisé afin de désigner ces différentes teintes.

La terracotta est l’une des couleurs préférées du moment par tous les adeptes de la décoration style boho, tendance/chic. Elle amène une ambiance d’ailleurs, tantôt ethnique, tantôt art déco. Pour cause, cette nuance est énormément utilisée pour peindre les murs d’un grand nombre de chambres d’hôtel de renom.

Lorsque la décoration de chambre est basée sur une simple couleur, la pièce devient une toile de peinture qui attend d’être remplie. L’avantage d’une déco basée sur une couleur est qu’elle peut être intégrée de différentes manières, allant des plus simples et classiques, aux plus design, élégant. Avec la terracotta, vous pouvez être sûr d’impressionner vos hôtes.

La terracotta n’est pas une couleur agressive. Au contraire, elle appelle une ambiance calme et invite directement les sens au repos. De ce fait, elle peut très bien être intégrée dans la chambre des parents, dans la chambre d’amis, et même dans la chambre de bébé.

Le fait que la terracotta désigne plusieurs teintes dans les mêmes tons permet de jouer sur lesdits coloris. Vous pouvez très bien utiliser plusieurs nuances de terracotta dans une pièce, sans pour autant que ce ne soit « too much ». Comme pour n’importe quel autre style de décoration, le tout est de savoir apporter un équilibre au niveau des nuances, en contrastant bien évidemment avec d’autres couleurs.

Il est important de préciser que la terracotta est une couleur tout aussi idéale pour la chambre que pour n’importe quelle autre pièce de la maison telle que la cuisine, la salle de bain ou encore le salon. Rien ne vous empêche d’aller au bout de vos idées colorimétriques et de peindre directement les murs extérieurs de votre maison de cette couleur. En somme, la terracotta est la couleur tendance du moment, chaleureuse, versatile, facile à adapter et simple à utiliser.

Terracotta : l’essayer, c’est l’adopter !

15 idées pour intégrer la terracotta dans votre chambre

Intérieur de chambre à coucher avec décoration terracotta Credit : piovesempre

Nous ne le dirons jamais assez : la décoration est une question d’équilibre. Lorsqu’il est question de couleur, le trop est l’ennemi du bien. Il faut donc savoirbalancer l’utilisation des différentes nuancespour un style chic et épuré. Rappelons que la tendance actuelle en matière de décoration est le minimalisme. Il faut doncen faire le moins possible, pourimpressionner le plus possible. Vous souhaitez amener cette ambiance terre cuite dans votre chambre à coucher, mais vous manquez d’idées ? Suivez nos conseils et devenez, à la fin de la lecture de cet article, unvéritable professionnel de la déco-racotta ! C’est pour nous, c’est cadeau.

La peinture des murs

Un plan de mur couleur terracotta,Prix : 89,95€. Crédit : IB Deco

Le plus évident n’est pas forcément toujours le plus simple. En déco, lorsqu’il est question de peinture ou de couleur, les murs sont les premiers concernés. Ils sont ceux qui permettent au mieux de mettre en valeur la terracotta.

Si peindre un mur est d’une grande facilité, choisir la bonne teinte ne l’est pas forcément. En effet, il est important de déterminer la nuance en fonction de la luminosité naturelle de la chambre. Si votre pièce est très éclairée, optez pour une teinte terracotta claire. Cela permet de rendre la pièce encore plus lumineuse. Si votre chambre est relativement sombre, privilégiez une nuance elle aussi assez sombre. Plus bas, nous vous prodiguerons des conseils pour mettre en valeur la terracotta dans une chambre à faible luminosité naturelle.

Les accessoires déco

Coussin terracotta pour embellir votre chambre. Crédit : Istock

Les accessoires sont d’une grande importance en déco. Ils apportent une touche personnelle tout en mettant l’accent sur un style de décoration en particulier. Il est donc nécessaire de bien les choisir. Comme il existe plusieurs nuances de terracotta, vous pouvez choisir des accessoires dans le style que vous souhaitez adopter (bohème, vintage, ethnique…) dans différentes teintes. Ce contraste de couleurs apporte un étrange équilibre du fait des tonalités qui se ressemblent.

Les rideaux

Rideaux terracotta à mettre dans une chambre, 34,99 €. Crédit : La Redoute Intérieur

On n’y pense pas assez, mais les rideaux sont des éléments décoratifs d’une incroyable force. En effet, puisqu’ils sont généralement en contact avec la lumière naturelle, l’œil part généralement dans leur direction. Pour appuyer sur la teinte, choisissez des rideaux lourds en terracotta. Associez-les avec un simple rideau léger blanc.

Le tapis

Tapis couleur terracotta, prix : 87,99 €. Crédit : La Redoute Intérieur

Le tapis a beau se trouver sur le sol, il s’agit d’un élément essentiel de la décoration. Un tapis terracotta est une pièce forte, mais qui ne nuit en aucun cas à l’équilibre et l’ambiance générale de la pièce, justement parce qu’il se trouve au sol. Faites d’une pierre de coup en choisissant une descente de lit terracotta à poils longs, design et confortable !

Le linge de lit

Linge de lit couleur terracotta pour votre intérieur. Crédit : Istock

Le lit est le composant principal de la chambre. Il s’agit donc de l’élément vers lequel l’œil se tourne naturellement. De ce fait, pour facilement intégrer la terracotta dans la chambre, optez pour un linge de lit de cette couleur.

Les coussins

Coussin couleur terracotta, 8,99 €. Crédit : Paris-prix

Pour une décoration de chambre, il ne faut surtout pas négliger les coussins. Ils se trouvent généralement déposés sur le lit. Pour apporter de l’équilibre, mettez en premier un traversin, puis 2 coussins de grande taille, 2 coussins de taille moyenne, et enfin 2 coussins de petite taille. Choisissez une nuance de terracotta pour chaque paire. Vous pouvez également ne choisir que deux teintes, une pour l’un des coussins de chaque paire.

La literie

Literie terracotta pour votre chambre à coucher, prix : 32,99 €. Crédit : LaRedoute

Plus précisément, le sommier. Pour plus d’originalité et jouer le style terracotta à fond, procurez-vous un lit de cette couleur. Cela vous permet d’apporter de la terre cuite dans votre chambre tout en vous affranchissant du classique lit en bois ou en métal.

Le mobilier

Buffet 2 portes terracotta cannage en rotin, prix : 319,00 €. Crédit : Maison Du Monde

Dans une chambre se trouvent d’autres mobiliers que le lit. Vous pouvez également avoir un fauteuil, unpetit bureau et des tables de chevet. Même concept que pour le lit et les coussins, choisissez chaque pièce d’une teinte de terracotta différente pour mettre la couleur en évidence.

Le mix couleur/matière

Commode avec des touches de terracotta, idéale pour une chambre, prix4 73,00 € : . Crédit : Maison Du Monde

La terracotta rappelle la vraie terre cuite. Il s’agit d’une matière énormément utilisée pour apporter une touche ethnique, exotique et chaleureuse à l’intérieur.

Pour mettre cette nuance en valeur, choisissez d’installer divers accessoires et objets déco dans une matière différente pour un joli contraste. Parmi les matières qui s’associent à merveille avec la terre cuite, il y a le bois et le métal noir.

Les bonnes associations de couleurs

Chambre avec des couleurs pastels et terracotta. Crédit : Ikea

En déco, il faut savoir que les couleurs ne doivent pas s’associer n’importe comment. Certaines teintes vont très bien ensemble comme le vert et le bleu, mais d’autres qui pourraient égratigner votre rétine comme le violet et l’orange. Les couleurs qui s’associent à merveille avec la terracotta sontle rose, les tons pastel, les nuances d’orange et les nuances brunes. Évitez les coloris trop vifs ou trop clairs pour une bonne harmonisation.

Les jeux de lumière

Comme il a été mentionné plus haut, le choix de la teinte de terracotta à utiliser pour la peinture de vos murs dépend de la luminosité de votre chambre. Si la pièce n’est pas baignée par la lumière, il est inutile de creuser un trou dans le mur. Utilisez plutôt des appliques murales ou des spots lumineux à installer directement sur les murs ou dans chaque coin de la pièce.

Attention ! Il ne faut pas trop en avoir de la lumière artificielle. Un éclairage trop agressif peut facilement rendre la terracotta terne et sans vie.

Le papier peint

Plan de papier peint couleur terracotta. Crédit : Walmart

Le papier peint est facile à installer comme il est facile à enlever. Il est généralement proposé à un prix moins élevé que la peinture. Si vous souhaitez essayer la terracotta pour un certain temps, optez pour le papier peint. Vous pouvez même changer de teinte si celle que vous avez choisie ne vous plaît plus ou finit par vous ennuyer.

Le plafond

Peindre uniquement le plafond est l’une des nouvelles tendances déco du moment. Cela apporte l’équilibre qu’il faut pour une décoration réussie. Pour mettre un plafond en terracotta en valeur, peignez les autres murs en blanc.

L’harmonie des teintes

Encore une fois, il faut éviter de tomber dans le too much. Faites attention dans le choix des nuances de terracotta. Il est déconseillé de mettre en valeur une teinte en particulier. Cela peut facilement faire vriller l’équilibre colorimétrique de la chambre. Veillez à ce que l’utilisation des couleurs soit parfaitement balancée.

L’utilisation de vraie terre cuite

Jouez la carte de la terracotta à fond en l’associant avec de la vraie terracotta. Les objets décoratifs en terre cuite sont très tendance. Ils apportent cette ambiance ethnique qui fait office de cerise sur le gâteau pour une décoration réussie. Pots, plats, vases… Faites parler votre imagination !