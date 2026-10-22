Elle voulait juste se fabriquer une étagère à épices : 15 mois de travail plus tard, elle a fait elle-même sa maison de 22 mètres carrés et une chaîne télé lui confie une émission

Partie pour construire une étagère, une jeune américaine s’est finalement lancée dans la construction de sa propre tiny house. Aujourd’hui, elle met ses compétences au service d’une émission télé.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
La tiny house de Margo Fairchild

On n’est jamais mieux servi que par soi-même, dit l’adage. C’est ce qu’une jeune américaine a mis en pratique en construisant sa propre tiny house.

La jeune femme a profité du confinement durant la pandémie de Covid pour se lancer dans cette aventure dont elle est très fière aujourd’hui.

Profiter du confinement pour construire sa propre maison

Si le confinement a été stressant pour tout le monde, ce fut également l’occasion pour beaucoup de se lancer dans de nouvelles choses : le bricolage, la cuisine ou l’apprentissage d’une nouvelle langue.

Margo Fairchild, elle, a décidé de bâtir sa propre maison, une tiny house dans le comté de Caroline, en Virginie. Tout a commencé par une idée toute simple.

« Un jour, j'ai voulu fabriquer une étagère à épices, car je n'en trouvais pas qui convienne à ma maison. Ensuite, je me suis lancée dans la construction de terrasses, et, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à la maison », explique-t-elle au micro de WTVR Richmond.

22 mètres carrés construits à son goût

Margo Fairchild dans sa tiny houseCrédit photo : WTVR Richmond

Margo a opté pour une tiny house. Elle s’est fait livrer la structure vide qu'elle a acheté pour 8800 dollars, puis s’est occupée de tout le reste elle-même. Son objectif : aménager les 22 mètres carrés de sa maison à son goût. Mais avant la décoration, Margo a dû se frotter à l’électricité, l’isolation et bien plus encore.

« C’est moi qui ai réalisé toute l’isolation des murs et du dessous de la maison, toute l’installation électrique ; quant à chaque meuble que vous voyez ici, j’ai dû le concevoir et le fabriquer moi-même », précise-t-elle.

La jeune femme n’a pas lésiné sur le confort. Dans la salle de bain, elle a installé une baignoire. Pour son lit, elle a opté pour une mezzanine afin d’utiliser tout l’espace vertical qui se propose à elle. Sous son lit se trouve ainsi un coin déjeuner avec une table et deux banquettes. À côté, un coin salon et la cuisine.

La suite après cette vidéo

14 à 18 heures de travaux par jour durant 15 mois

Margo Fairchild assise dans le canapé de sa tiny houseCrédit photo : WTVR Richmond

La bricoleuse amateure a mis 15 mois pour construire la tiny house de ses rêves en travaillant entre 14 et 18 heures par jour. « Tout le monde était confiné et restait plutôt dans son coin. C’est donc ce qui m’a occupé », ajoute-t-elle. Elle a d’ailleurs pu compter sur le soutien constant de sa maman qui l’a encouragée dans son projet.

Durant le processus de fabrication, la jeune femme a partagé son aventure sur les réseaux sociaux. Elle a été surprise de constater qu’une communauté de passionnés du monde entier la guidait et lui donnait des conseils.

Au final, la tiny house de Margo témoigne de son savoir-faire dans la décoration d'intérieur et elle est très fière de ce qu’elle a accompli seule. Elle confie éprouver de la « gratitude pour la simple persévérance, pour le fait d’avoir réussi à puiser en [elle] l’énergie nécessaire pour mener tout cela à terme ».

Les prouesses de construction de Margo ont attiré l’attention d’une chaîne de télé qui lui a confié la coanimation d’une émission de bricolage, « Worst Yard on the Block ». Le premier numéro a été diffusé cet été aux États-Unis.

Suivez-nous sur Google
Tiny house

Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

À lire aussi
Le studio aménagé dans l'ancien garage de Monique Marshall, à Los Angeles, pour sa mère Karin Notbom-Healey, 84 ans.

À 84 ans, elle quitte l'appartement new-yorkais où elle a vécu près de 60 ans pour le garage de sa fille : 27 m², une douche de plain-pied et 112 000 euros de travaux

 Tiny house de Eloy Quijada

100 jours pour rénover un conteneur froid et délabré en une mini-maison chaleureuse et accueillante, le défi fou de ce Youtubeur

 La tiny house de 45 m² construite au fond du jardin de Kathie Schwartz et de son mari à Petaluma, en Californie

À 72 ans, elle refuse la maison de retraite et fait construire une tiny house de 45 m² au fond de son jardin : 246 000 euros pour y loger un jour une aide à domicile

 Coy Clifton, 63 ans, et son chien Chico devant sa tiny house de Bluff Street Village, à Toledo, dans l'Ohio

À 63 ans, il paie 357 euros de loyer pour sa tiny house de 37 m² : dans environ deux ans, elle sera à lui

 La tiny house Rosalie et son bardage en bois de palettes brûlé, construite par Sophie Di Domizio dans le Val-d'Oise

Elle met de côté sa maison de 230 m² et construit une tiny house de 18 m² pour 10 500 euros : façade en palettes brûlées au barbecue

 La tiny house rouge de Bobby, sur le thème des trains, installée au fond du jardin de ses parents

Ils installent une tiny house sur le thème des trains au fond du jardin pour leur fils autiste : 9 mois plus tard, il n'a plus fait une seule crise