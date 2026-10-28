En fauteuil roulant, elle s'offre une maison de 24 m² à plus de 193 000 euros au fond du jardin de ses parents pour retrouver son indépendance

Stéphanie Breidinger, une femme de 35 ans en situation de handicap, a retrouvé son indépendance grâce à une tiny house qui a été installée dans le jardin de ses parents.

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La tiny house de Stéphanie

Les tiny houses sont de plus en plus populaires, et pour cause : ces petites habitations offrent tout le confort d’une maison traditionnelle tout en étant beaucoup moins chères. En plus de cela, certaines tiny houses sont mobiles et peuvent être transportées n’importe où.

Pour ces raisons, de plus en plus de personnes délaissent les maisons traditionnelles pour acheter des tiny houses. Ce choix d’habitat se retrouve aussi en Floride, dans une ville de 45 tiny houses.

En situation de handicap, elle achète une tiny house

C’est le cas de Stéphanie Breidinger, une femme âgée de 35 ans et originaire de London, une ville située dans l’Ontario, au Canada. Stéphanie est en situation de handicap et doit se déplacer en fauteuil roulant. Pour cette raison, elle est dépendante de ses parents, chez qui elle vivait avant d’acquérir sa propre tiny house.

“Elle a subi de nombreuses opérations et a encore beaucoup de problèmes de santé. Il nous fallait donc un logement pour elle, et London est très chère en ce moment, notamment à cause des loyers et des prix de l’immobilier. Nous avons donc décidé d’installer une cabane dans le jardin pour lui offrir de l’espace et de l’intimité”, a expliqué Lisa Bradley, la mère de Stéphanie, à CTV News London.

Stéphanie Breidinger avec les clés de sa tiny houseCrédit photo : CTV News London

Une tiny house de 24 m²

Ainsi, Stéphanie a acheté une tiny house qu’elle a installée au fond du jardin de ses parents, tout comme ces deux adolescentes qui vivent dans des containers dans le jardin de leur famille. Pour devenir propriétaire, elle a déboursé 215 000 dollars, achat et installation compris, soit un peu plus de 193 000 euros.

La suite après cette vidéo

L'installation de la tiny house dans le jardin
Crédit photo : CTV News London

La maison a une superficie de 24 m² et a été construite par la société True North Tiny House. Selon Dan Ott, le constructeur, cette tiny house a tout ce que l’on attend d’une maison individuelle. À l’intérieur, on retrouve une cuisine équipée, une salle de bain, un séjour ainsi que des systèmes électriques et de chauffage complets.

Elle retrouve son indépendance

Grâce à cette petite maison, Stéphanie va pouvoir retrouver son indépendance tout en restant proche de ses parents. C'est également le cas de ce couple qui a installé ses trois parents âgés dans des tiny houses au fond de son jardin.

“On avait l'impression que ce jour n'arriverait jamais, mais maintenant, on ressent juste de l’excitation ! Je vais retrouver mon indépendance tout en restant suffisamment proche de ma famille pour bénéficier de son soutien”, a confié Stéphanie.

Une nouvelle vie pour Stéphanie qui a trouvé la solution idéale à sa situation.

Source : CTV News London

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Tiny house

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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