Elle fait construire une maison de 46 mètres carrés au fond du jardin de sa fille pour vivre sa retraite près de ses petites-filles : voici combien elle a coûté

À la retraite, une grand-mère a fait construire une petite maison sur le terrain de sa fille pour se rapprocher d’elle et de ses petits-enfants.

Un aménagement qui ravit toute la famille.

Ancienne directrice de la qualité dans un hôpital de San Diego (Californie), Opal Reinbold a fait le choix de se rapprocher de ses proches à la retraite.

Résultat : elle a construit une maisonnette indépendante sur le terrain de sa fille, au nord de la ville, rapporte le site AARP.

Une histoire qui rappelle celle de cette autre grand-mère, qui a emménagé dans un studio de 37 m² au fond du jardin de sa fille pour garder ses petites-filles.

Une grand-mère souhaite se rapprocher de sa famille à la retraite

Alors qu’elle arrivait au terme de sa carrière, cette Américaine a commencé à réfléchir à son avenir.

À 75 ans, Opal avait de belles économies grâce à la vente de sa maison de trois chambres située sur un terrain de 0,8 hectare. Le hic ? Elle ne voulait pas utiliser tout son argent mis de côté pour payer un loyer.

« Le mieux que je pouvais espérer, c’était de vivre près de mes enfants », confie-t-elle.

Elle a alors pris la décision de venir s’installer aux côtés de sa fille Maggie Reinbold, âgée de 46 ans, de son mari Brad, 58 ans, et de leurs deux filles, Phoebe, 8 ans, et Wren, 11 ans, à Poway, près de San Diego.

Maggie, une biologiste de la conservation, souhaitait avoir sa mère à proximité pour deux raisons : profiter de sa présence et contribuer à la préservation de l’écosystème.

« Nous pouvions montrer à tout le monde qu’il est possible de contribuer positivement à la crise du logement sans mettre en danger les habitats naturels », explique la quadragénaire.

Elle fait construire une petite maison sur le terrain de sa fille

Pour concrétiser son projet, Opal a opté pour une ADU, une unité d’habitation indépendante.

Sa bâtisse, construite sur le terrain de Maggie et Brad, mesure 46 m². Sa façade extérieure rappelle celle de la maison principale de 199 m², avec des tuiles et un crépi assortis. Sa construction a coûté près de 250 000 dollars (environ 216 000 euros).

La famille a fait appel à un spécialiste local de ce type de logements. Le résultat vaut le détour. La maison indépendante dispose de hauts plafonds cathédrale, de nombreuses fenêtres et d’équipements électroménagers de taille standard.

Opal s’est très vite adaptée à son nouvel environnement et ne regrette pas son choix.

« Cela ne me dérange pas de vivre dans un logement plus petit et j’aime l’idée de vieillir chez soi », raconte-t-elle.

Cette grand-mère assure avoir suffisamment de place pour recevoir ses amis et sa famille. Mais ce qu’elle préfère, c’est inviter ses deux petites-filles à venir dormir chez elle. Elles en profitent pour faire des activités amusantes. Ce rapprochement familial rappelle aussi le choix de Sylvia, installée dans un cottage chez sa fille pour vivre près de ses proches.

Une association de quartier en désaccord

Si toute la famille se réjouit de cet aménagement, cela ne semble pas avoir été le cas pour l’association de propriétaires du quartier de Maggie et Brad.

La raison ? Elle a estimé que ce type d’extension risquait de rendre les terrains trop encombrés et de compliquer le stationnement.

Mais elle a finalement changé d’avis et a reconnu que ces constructions constituaient en réalité des solutions innovantes pour augmenter l’offre des logements sans réduire la qualité de vie, selon Maggie.

Depuis son installation, Opal est plus épanouie que jamais. Elle se sent prête à entamer le nouveau chapitre de sa vie.

« J’ai conservé mon ancienne vie, mais j’en ai aussi gagné une nouvelle », conclut-elle.

À l’inverse, cette YouTubeuse a décidé de quitter son appartement et de construire une tiny house de 28 mètres carrés sur le terrain de ses parents.