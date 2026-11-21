À Seattle, Meredith et sa compagne ont vendu leur maison pour vivre dans un cottage de 57 m² chez leur fille, sans crédit immobilier et avec plus de voyages.

Une cohabitation familiale !

En 2016, Meredith Stannard, 66 ans, et sa compagne Elyse Zandonella, 69 ans, ont tout quitté pour vivre sur le terrain de leur fille Drew, 33 ans, et de leur gendre Jacob, 37 ans, dans le quartier de Ballard, à Seattle.

Les deux femmes ont fait ce choix pour profiter pleinement de leur retraite sans se ruiner tout en restant proches de leur famille. À l’inverse, cette mère a fait construire une maison pour son fils dans son jardin afin de l’aider à économiser avant de devenir propriétaire.

Une histoire qui rappelle celle de cette grand-mère qui s’est installée chez sa fille pour garder ses petites-filles.

Deux femmes vendent tout pour vivre au fond du jardin de leur fille

Meredith et Elyse ont d’abord vendu leur maison de 121 m², située dans l’ouest de Seattle, ainsi qu’une bonne partie de leurs affaires pour ne plus avoir de crédit immobilier à rembourser.

Cette décision leur permet de vivre plus confortablement et de voyager sans contraintes. Chaque année, elles passent les mois d’été dans leur maison de Cape Cod, dans le Massachusetts.

Le couple avait déjà réfléchi à l’idée de vivre dans un logement indépendant, construit dans le jardin de Drew. De son côté, la jeune femme a été emballée par cette perspective, même si cet agencement n’a pas manqué de surprendre ses proches.

« Lorsque j’en ai parlé à mes amis, ils ont eu deux types de réactions : soit “C’est formidable, j’aimerais pouvoir faire ça avec ma famille”, soit “Mon Dieu, tu es folle, je ne pourrais jamais faire ça avec mes parents” », avait raconté Drew à l'époque.

Elles optent pour un sublime cottage

Meredith et Elyse se sont tournées vers Microhouse, un cabinet d’architecture spécialisé dans les petites maisons et les logements indépendants (ADU). En France, ce constructeur conçoit des tiny houses aux configurations atypiques.

Elles ont opté pour un cottage au style contemporain de 57 m². Il reprend néanmoins les codes de la maison traditionnelle américaine pour matcher avec l’esthétique de la maison principale de Drew et Jacob, une bâtisse de style Craftsman datant de 1910.

Résultat : les deux propriétés semblent dialoguer entre elles. Le cottage a pris place à l’emplacement de l’ancien garage. Une entreprise spécialisée s’est chargée de la construction.

À l’intérieur, le logement est réparti sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, on retrouve une cuisine équipée, un espace de vie convivial et une salle de bain. L’étage abrite une chambre et une seconde salle d’eau.

Cette Américaine a elle aussi jeté son dévolu sur un cottage moderne afin de vivre aux côtés de sa fille.

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Une cohabitation qui ravit tout le monde

Pour gagner un maximum d’espace, plusieurs meubles ont été conçus sur mesure, tandis que des rangements ont été aménagés sous l’escalier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le cottage est un véritable nid douillet. Mais avant de concrétiser cette idée, Meredith et Elyse ont demandé l’avis de leur gendre.

« Drew est fille unique et nous sommes très proches. Nous nous parlons franchement, mais nous voulions nous assurer que Jacob était pleinement d’accord avec le projet », avait expliqué Meredith à Country Living.

Lors de son emménagement dans sa petite maison, le couple a appris que Drew était enceinte. Les deux femmes allaient ainsi pouvoir profiter pleinement de leur rôle de grands-mères tout en vivant à proximité de leur petit-enfant.