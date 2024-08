À 27 ans, ils changent de vie et rachètent un vieux manoir de 1926 pour le rénover

Un couple d'entrepreneurs a tout plaqué du jour au lendemain pour s'offrir un gigantesque manoir à rénover.

C'était un pari un peu fou, mais il est en passe de réussir !

À l'automne dernier, Antoine et Charlotte, un couple d'entrepreneurs installé à Amiens (Somme), décident de tout plaquer pour se lancer dans une drôle d'aventure sans véritable garantie : acheter un manoir de 1926 pour le rénover et en faire une maison d'hôtes.

Moins d'un an plus tard, les néo-châtelains s'en sortent à merveille et croulent sous les réservations, bien qu'il reste encore un peu de travail à accomplir afin faire de cette gigantesque bâtisse un lieu d'exception.

Crédit photo : @lemanoirlabelleepoque / Instagram

Du jour au lendemain, ils plaquent tout et achètent un manoir à rénover

Cette belle histoire commence à l'été 2023 lorsque le couple se lance à corps perdu dans cette folle aventure.

À l'époque, Antoine, diplômé en hôtellerie internationale, espère enfin concrétiser un vieux projet qui a toujours trotté dans un coin de sa tête : ouvrir sa propre affaire. Quelques mois plus tôt, lorsqu'il s'était décidé à en parler à sa compagne Charlotte, celle-ci n'avait d'ailleurs pas hésité une seule seconde en acceptant de l'accompagner.

Mais l'idée de base d'Antoine n'était pas du tout de s'offrir une demeure de caractère, loin de là. L'intéressé souhaitait en effet acquérir un fonds de commerce dans le Val de Loire, mais le couple a finalement été refroidi par les prix.

Antoine a donc revu ses plans et a proposé à Charlotte d'acheter une belle demeure dans sa région natale, la Picardie. Et c'est à cet instant précis que leur vie va basculer. Car après s'être mis dans la tête de trouver une belle bâtisse dans une zone isolée, les deux tourtereaux vont finalement tomber sous le charme de ce manoir, visité « par hasard ».

« On cherchait une demeure éloignée, plus isolée, alors que celle-ci est vraiment en centre-ville à deux pas de la mairie, nous explique Antoine. Mais quand on est entrés, on l’a voulue direct. On a vraiment eu un coup de cœur » (Antoine)

Situé dans la commune de Béthencourt-sur-Mer (Somme), ce bien d'exception (baptisé « Manoir de la Belle Époque » ) date de 1926 et offre un cadre idéal pour ouvrir des chambres d'hôtes. D'une superficie de 250 m², il possède également un très beau parc arboré de 4 000 m² avec piscine. Problème, le domaine nécessite des travaux de rénovation et son prix prohibitif de 550 000 euros pourrait en décourager plus d'un.

Commence alors un vrai parcours du combattant pour le couple qui va entamer des démarches auprès de plusieurs banques pour enfin obtenir un prêt suffisant.

« On a fait les douze banques de France. Elles mettaient du temps à nous répondre puis refusaient. Pour eux, on était trop jeunes, on n’avait pas de garantie » (Antoine)

Après avoir obtenu le précieux sésame, Antoine et Charlotte achètent le bien et décident de commencer les travaux de rénovations dès le lendemain de l'officialisation de la vente, car ils savent qu'ils ont du pain sur la planche.

Aidés dans leur tâche par un électricien et un artisan qui s'occupent du gros œuvre, le couple décide courageusement de faire le reste des travaux tout seul.

Et bien lui en a pris puisque le manoir joliment rénové propose désormais cinq belles chambres d'hôtes (avec des tarifs allant de 120 à 180 € en saison basse et jusqu’à 220 € la nuit en saison haute), attirant chaque jour de plus en plus de clients, pour le plus grand bonheur de ses propriétaires.

« On ne voulait pas avoir un hôtel pour avoir un hôtel. On voulait amener notre âme, de la convivialité, poursuit le jeune homme. L’histoire du lieu, c’est ce qu’on peut raconter aux clients, c’est ce qu’ils recherchent ! » (Antoine)

Prochaine étape ? Doubler la capacité pour en faire un hôtel de charme doté de 11 chambres, mais les lenteurs administratives pourraient bien remettre en cause ce projet.

Qu'importe, aujourd'hui, l'essentiel est ailleurs pour Antoine et Charlotte qui peuvent d'ores et déjà être fiers du chemin parcouru, en seulement quelques mois.