Retraite en colocation : quatre femmes achètent une ferme de 465 mètres carrés pour éviter la solitude et paient 1 078 euros chacune par mois

À l’approche de la retraite, quatre Canadiennes ont décidé d’acheter une maison en commun pour faire des économies et éviter la solitude. Un choix qu’elles ne regrettent pas.

Louise Bardswich, 67 ans, Sandy McCully, 74 ans, Martha Casson, 70 ans et Beverly Brown, 67 ans, partagent deux points communs : elles sont à la retraite et vivent en colocation dans une maison qu’elles ont achetée ensemble.

Dans une interview accordée au site Money, les quatre femmes reviennent sur leur décision et expliquent comment elles organisent leur vie à quatre.

Elles achètent une maison en commun pour vieillir ensemble

Depuis 2016, ces Canadiennes partagent leur quotidien sous le même toit. C’est Louise qui a eu cette idée à l’approche de la retraite. À l’époque âgée d’une cinquantaine d’années, cette ancienne doyenne d’université cherchait une résidence pour sa mère.

Crédit Photo :Carlos Osorio / Money

Elle a alors réalisé que ce type d’établissement ne lui conviendrait pas, notamment en raison du manque de liberté et de son coût élevé. Elle a donc décidé de partager une maison avec des colocataires de son choix, avec qui elle pourrait vieillir.

Pour concrétiser ce projet, elle s’est tournée vers trois femmes qu’elle connaissait déjà : Martha, Sandy et Beverly.

Une ancienne ferme de 465 mètres carrés pour vivre ensemble

Peu après, le quatuor a acheté une ancienne ferme de 465 m2 à Port Perry, en Ontario. La bâtisse, accessible en fauteuil roulant, dispose de six chambres, d’un ascenseur, de douches de plain-pied et de portes extra-larges.

Ce n’est pas tout. Elle abrite aussi un espace destiné à héberger un aidant. Vous l’aurez compris, cette propriété a été spécialement aménagée et équipée pour permettre aux quatre femmes de vieillir sur place en toute autonomie.

Depuis, elles se sont surnommées les « Golden Girls » de Port Perry, en référence à la série américaine The Golden Girls, qui suit quatre femmes âgées partageant la même maison.

Crédit Photo : Louise Bardswich

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Les bons comptes font les bons colocataires

Pour l’achat et la rénovation, chacune a investi environ 170 000 euros, soit près de 680 000 euros à quatre.

Ce n’est pas tout. Elles ont aussi versé 12 500 euros supplémentaires chacune dans un pot commun destiné aux aménagements. Chaque mois, elles ajoutent 685 euros pour les charges, 125 euros à la cagnotte prévue pour les grosses réparations, ainsi qu’environ 268 euros pour les courses, soit un total de 1 078 euros chacune.

Pour éviter les conflits, les colocataires ont fait appel à des avocats pour établir deux documents officiels : l’un concernant la propriété de la maison et l’autre fixant les règles de vie commune.

Par ailleurs, elles ont également engagé un décorateur d’intérieur pour aménager les espaces communs et éviter les désaccords en matière de style et de goût.

Crédit Photo : Louise Bardswich

Et visiblement, la cohabitation fonctionne plutôt bien. Chacune a en effet su s’adapter à ce nouveau mode de vie et trouver sa place. La vie en communauté prend aussi d’autres formes, comme dans ce village de tiny houses en Floride.

« Ce qui m'a surprise, c'est que j'aime ça et que ça fonctionne. Je l'avais vraiment abordé comme une solution pragmatique. Dès la première semaine, je me suis surprise à me réveiller le matin et à entendre des voix en bas, et je me disais : "C'est plutôt cool, je me demande de quoi elles parlent", et je descendais et le café était prêt », confie Louise.

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