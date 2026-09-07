Ils achètent 10 000 euros un camping-car d'occasion et le rénovent à la main pour y passer leur retraite

De plus en plus de retraités font le choix de vivre dans un camping-car afin de voyager et de réduire leurs dépenses. Ana et Fernando parcourent les routes à bord de leur véhicule d’occasion.

Profiter enfin de la vie grâce à un camping-car

Outre les tiny houses, le camping-car est un mode de vie désormais très privilégié, notamment par les retraités. Il permet d’avoir un chez-soi tout en voyageant à droite à gauche au gré de ses envies. Surtout, il permet à des personnes aux pensions modestes de dépenser peu.

C’est ce qu’ont choisi de faire Ana, Vénézuélienne vivant en Espagne depuis 20 ans, et son compagnon Fernando, venu tout droit d’Argentine. Dans une vidéo publiée sur la chaîne Youtube d’Arnau Serrado (via Marie France), les retraités expliquent avoir opté pour ce mode de vie après mûre réflexion. « Ce n’est pas une décision qu’on prend en un ou deux jours, il a fallu y réfléchir », reconnaît Fernando. Pour Ana, c’était enfin l’occasion pour eux de profiter de leur vie.

« C’était notre tour, nous le méritions. Vivre, c’est profiter du fait de s’arrêter dans un parc, de regarder un paysage, de faire une randonnée ».

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Une vie mobile qui permet à Ana et Fernando de ne plus craindre les fins de mois

Selon Ana et Fernando, la vie en camping-car offre justement l’opportunité de vivre sans craindre les fins de mois. « Avant, le 15 ou le 17 du mois, vous étiez déjà au pied du mur », se rappelle Ana. Aujourd’hui, les choses vont mieux et le couple n’a même plus besoin de faire trop attention à son budget.

D’ailleurs, ce budget se concentre surtout autour des courses, notamment du butane, de la nourriture et des éventuelles réparations de leur Fiat Ducato Maxi d’occasion. Le prix de ce véhicule oscille entre 11 500 € et 22 000 € d'occasion pour les modèles sortis entre 2013 et 2017, et descend sous la barre des 10 000 € pour les vieux modèles avant les années 2000.

En effet, Ana et Fernando se plaisent très bien dans leur modeste camping-car. Ils n’apprécient guère les modèles derniers cris, bien trop lourds à leur goût et munis de gadgets superflus. C’est pourquoi Fernando a choisi d’aménager lui-même l’intérieur du camping-car avec du bois, afin de l’alléger. Mais cela implique de faire quelques sacrifices sur le confort.

Outre ses dépenses nécessaires pour leur quotidien, le couple met surtout l’accent sur leurs voyages, la véritable richesse selon eux. Cet été, et comme chaque année, le couple a mis le cap sur les Pyrénées afin d’éviter l'affût de touristes en Espagne. Leur quotidien pourrait-il donner envie à d’autres retraités de se lancer dans l’aventure ?