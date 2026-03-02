La tendance du «moorcore» révélée par le film Hurlevent fait de plus en plus d'adeptes

Les films sont souvent à l’origine de tendances qui peuvent prendre de l’ampleur. Dernièrement, c’est celle du moorcore, aperçue dans le film Hurlevent, qui fait des émules.

Le film Hurlevent fait émerger une nouvelle tendance, celle du moorcore

Depuis le 11 février dernier, le film Hurlevent est à l’affiche dans nos cinémas. Les spectateurs ont beaucoup parlé de l’alchimie entre les deux stars du film : Margot Robbie et Jacob Elordi. Il y a également une tendance qui émerge du film : le moorcore.

Il s’agit de la contraction du mot « moor », qui désigne la lande humide où le vent souffle, et du suffixe « -core » pour former un nom de genre. Ici, le moorcore symbolise un style qui mêle le gothique et le romantique sur fond d’époques géorgienne et victorienne. C’est précisément dans ce style bien défini que baigne Hurlevent, dont le récit se déroule sous la pluie du Yorkshire. Et cela a de quoi inspirer les passionnés de décoration.

Un style qui joue sur plusieurs tableaux

Crédit photo : Warner Bros.

Sur Instagram, une historienne de la mode, Veronica Tucker, a partagé quelques exemples de vêtements et de décoration dans le style moorcore. Comme on peut le voir, les couleurs associées sont à la fois sombres et claires, et rappellent la nature environnante du Yorkshire. Le moorcore reste malgré tout élégant, tout en étant teinté d’une empreinte historique.

La suite après cette vidéo « Après des années de minimalisme, nous constatons un engouement pour les pièces qui racontent une histoire, les objets qui semblent romantiques, mystérieux et un peu défraîchis. C'est l'esthétique de la belle vétusté », raconte dans un communiqué, Dayna Isom-Johnson, experte tendances chez Etsy.

Pour adopter ce style, direction les brocantes pour des vêtements ou décorations vintages et intemporelles. L’experte tendances conseille d’opter pour des motifs à dentelle sombre, des fleurs fanées et des velours épais pour le côté dramatique. Quant à son penchant plus lumineux et romantique, Dayna Isom-Johnson recommande d’opter pour des objets teintés de couleurs douces comme le rose poudré. Ensuite, libre à vous d’installer des chandeliers, des édredons, des pampilles de cristal ou encore un miroir en bronze.

Voilà un style parfait qui colle à la saison entre l’humidité et le froid de l’hiver et les premiers rayons de soleil du printemps.