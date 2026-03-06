Astuces malines pour une maison plus fraîche et plus agréable cet été

Quand le mercure grimpe, chacun cherche la bonne combine pour éviter de suffoquer chez soi. Les solutions classiques comme les ventilateurs bruyants et les climatisations énergivores ont toutes leurs limites! Par bonheur, il est tout à fait possible de conjuguer été et confort sans transformer votre logement en bunker. Vous trouverez dans cet article les meilleures astuces pour allier astucieusement protection solaire et ventilation naturelle.

Installer des moustiquaires pour profiter des fenêtres ouvertes

Tout le monde apprécie l’air frais du matin et du soir pendant les périodes chaudes. Mais les moustiques et autres insectes peuvent vite transformer ce moment agréable en source de nuisance. Vous pouvez découvrir les solutions qu’il faut en cherchant des moustiquaires efficaces pour l’été. En effet, la meilleure astuce pour aérer l’intérieur sans laisser entrer les nuisibles est d’installer une moustiquaire à chaque fenêtre. Vous pouvez même ajouter une moustiquaire pour porte pour une protection optimale.

L’idéal est de choisir des moustiquaires sur mesure pour un ajustement parfait. Quoi qu’il en soit, l’objectif est d’aérer les pièces de la maison en toute sérénité. À noter que les modèles en aluminium ou en fibre de verre sont les plus résistants. En revanche, si vous souhaitez équiper une baie vitrée ou une porte-fenêtre, optez plutôt pour une moustiquaire coulissante ou une moustiquaire enroulable. L’avantage des moustiquaires anti-insectes est qu’elles sont discrètes, faciles à manipuler et robustes.

Comment choisir une moustiquaire efficace ?

Crédit photo : Store Discount

Les moustiquaires de Stores Discount sont disponibles en plusieurs tailles et matériaux. Privilégiez un modèle adapté à la dimension de votre ouverture et vérifiez la qualité du maillage.

Peut-on installer une moustiquaire soi-même ?

Oui. Les moustiquaires Stores Discount sont notamment conçues pour une pose simple, sans perçage. Un kit de fixation est généralement fourni avec des instructions détaillées.

Protéger les avancées de toit pour gagner en fraîcheur

On pense rarement à regarder vers le haut quand on cherche des solutions contre la chaleur. Pourtant, la toiture et ses débords jouent un rôle dans l’accumulation de chaleur. Une sous-face de toit mal isolée emmagasine la chaleur et la redistribue vers les murs et les fenêtres. Par conséquent, votre intérieur chauffe, même avec les volets fermés. L’installation d’un revêtement sous-face alu sous ces débords peut faire une grande différence.

Crédit photo : Store Discount

L’aluminium réfléchit les rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent la structure et améliore la ventilation de la toiture. Outre le confort, cerevêtement en aluminium bénéficie d’une finition impeccable et durable. Fini le bois qui grise ou le PVC qui jaunit ! Les meilleurs fabricants comme DAL’ALU proposent des profilsfaciles d’entretien quirésistent aux UV.

Pourquoi choisir un revêtement sous-face en aluminium ?

Selon DAL’ALU, un revêtement sous-face en alu protège la structure de la toiture, réduit l’humidité et améliore le confort intérieur.

Le revêtement sous-face alu convient-il à tous les types de terrasses?

Oui. DAL’ALU affirme que son revêtement sous-face alu s’adapte aussi bien aux terrasses en bois qu’aux structures métalliques ou béton.

Les bons réflexes pour une maison naturellement fraîche

Quelques habitudes simples aident à réduire la température intérieure pendant la saison estivale. La ventilation nocturne, l’utilisation stratégique des plantes ou l’occultation des ouvertures en journée en font partie. Ces gestes améliorent le confort thermique sans dépenses énergétiques excessives. Nous conseillons aussi de:

Ouvrir les fenêtres tôt le matin et tard le soir.

Installer des rideaux ou des stores légers pour bloquer la chaleur.

Placer des plantes d’intérieur pour rafraîchir l’air.

Favoriser la circulation de l’air dans toutes les pièces.

Si vous combinez ces réflexes avec des installations comme des moustiquaires et un revêtement sous-face alu, vous profiterez d’une maison fraîche sans climatisation durant tout l’été.