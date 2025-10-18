Cet ingrédient que vous avez dans votre cuisine va vous aider à repousser les guêpes en été

Vous en avez assez des guêpes qui tournent autour de votre repas quand vous mangez dehors ? Pour les faire fuir, utilisez cet ingrédient de cuisine naturel et sain.

En été, le soleil revient mais avec lui, les insectes. Entre les moustiques et les guêpes, nous n’avons pas une minute de répit, et la présence de ces dernières peut rapidement gâcher un repas en plein air. Entre la crainte de se faire piquer et l’impossibilité d’ouvrir la bouche pour boire ou manger, le moment peut devenir pénible.

Crédit photo : iStock

Heureusement, il existe un moyen de repousser efficacement et naturellement les guêpes qui rôdent près de votre repas, tout en faisant des économies. Pour cela, vous aurez simplement besoin d’un ingrédient que nous avons tous dans notre cuisine. Cet ingrédient est 100% naturel et vous évitera d’utiliser des produits toxiques, mauvais pour notre santé et l’environnement, que l’on retrouve dans le commerce.

Faire fuir les guêpes sans les blesser

Cet ingrédient n’est autre que le vinaigre blanc, un véritable allier dans notre maison. Grâce à sa forte odeur, le vinaigre blanc va naturellement faire fuir les guêpes et perturber leur orientation. Ainsi, il va créer une barrière olfactive naturelle.

Pour l’utiliser, il vous suffit de verser du vinaigre blanc dans de petites coupelles et de les disposer autour de votre table. Pour plus d’efficacité, pensez à utiliser des coupelles larges et peu profondes pour une meilleure évaporation du liquide. Le site Solution Nuisible conseille de placer les récipients à hauteur de table et du côté d’où vient le vent pour éloigner les guêpes.

Crédit photo : iStock

Bien qu'il existe des astuces faciles pour créer des pièges à guêpes maison, cette astuce est particulièrement recommandée car elle éloigne les guêpes sans les blesser. Pour rappel, les guêpes ont leur rôle dans l’écosystème puisqu’elles régulent les petits ravageurs du jardin et participent à la pollinisation.