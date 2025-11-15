Cette astuce simple et naturelle est redoutable pour se débarrasser des cafards

Vous avez constaté la présence de cafards chez vous ? Pas de panique, cette technique 100% naturelle repousse à coup sûr ces insectes.

Ennemi redoutable et redouté des intérieurs, le cafard est un nuisible dont il est difficile de se débarrasser. En particulier parce qu’il prolifère et se reproduit à très grande vitesse.

Pour les faire fuir, certaines personnes utilisent des produits chimiques. Le hic ? Lorsqu’ils sont mal utilisés, ces insecticides peuvent être toxiques pour la maisonnée, y compris les animaux de compagnie.

Une astuce naturelle contre les cafards

Fort heureusement, il existe des solutions naturelles pour dire adieu aux cafards. L’une d’elles est particulièrement efficace contre ces insectes.

Il s’agit de la feuille de citronnelle. Celle-ci agit comme un répulsif contre les blattes pour une raison précise. Cette plante dégage un parfum puissant que ne supportent pas les ravets.

Cette odeur a un impact sur leur odorat très développé. Celle-ci va alors les repousser et les forcer à faire demi-tour.

Crédit Photo : iStock

Comment l’utiliser ?

Comment utiliser efficacement la feuille de citronnelle pour ne plus avoir de cafards chez soi ? Il suffit de les mettre à des endroits stratégiques de la maison.

L’association ADCF recommande de placer des morceaux de citronnelle fraîche dans la cuisine, la salle de bain, sous les meubles ou encore autour des portes et fenêtres. Ce geste va créer une barrière naturelle contre les cafards.

Ce n’est pas tout. Vous pouvez utiliser d’autres plantes répulsives, comme le thym, la menthe ou encore le basilic, pour les tenir à distance.

Crédit Photo : Shutterstock

On opte aussi pour les huiles essentielles

Enfin, les huiles essentielles de citronnelle, de lavande ou encore de romarin fonctionnent également. Pour ce faire, mélangez de l’eau et quelques gouttes dans un récipient et versez le mélange dans un vaporisateur.

Une fois cette étape terminée, vaporisez la solution sur les surfaces les plus à risque. En parallèle, un nettoyage régulier s’impose pour empêcher les insectes d’élire domicile chez vous.

Crédit Photo : iStock

Le vinaigre blanc est un allié précieux pour les tenir à distance. Il suffit de verser un peu de vinaigre sur un chiffon et de le passer le plan de travail, sous les éviers et derrière les appareils électroménagers. Attention, la vaisselle sale et les aliments laissés à l’air libre attirent les cafards.

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !