Une famille de six personnes vit dans une maison en terre de 240 m² sous un dôme de verre géant, au-delà du cercle polaire : son potager y gagne cinq mois par an

Depuis plus de dix ans, une famille vit aux confins du cercle polaire, en Norvège, dans une maison écologique, où elle dispose de tout le confort nécessaire et cultive sa propre nourriture

Une maison semblant tout droit sortie d’un roman.

Qui dit cercle polaire, dit paysages de glace et conditions climatiques extrêmes. Bien que cette région du monde soit méconnue, elle est devenue un véritable havre de paix pour la famille Hjertefølger, dont le nom de famille signifie « ceux qui suivent leur cœur ».

Depuis 2013, le couple et ses enfants vivent sur l'île montagneuse de Sandhornøya, en Norvège, au-delà du cercle polaire arctique, dans une habitation écologique qui détonne.

Une famille construit une maison atypique au nord du cercle polaire

Parents de quatre enfants, Benjamin et Ingrid Hjertefølger n’ont pas lésiné sur leurs efforts pour créer leur cocon de rêve.

Les époux ont en effet construit leur maison en grande partie seuls, avec l’aide de leurs proches. Au total, le chantier s’est étalé sur cinq ans, mais toute la famille a emménagé au bout d’un an et demi de travaux, en décembre 2013.

Tout au long de cette période, ils ont déboursé environ 268 000 euros pour donner vie à leur projet. Le résultat laisse tout simplement bouche bée.

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Baptisée Nature House, cette bâtisse de trois étages pas comme les autres est en bauge. Il s’agit d’un mélange de sable, d’argile et de paille. Une drôle de demeure qui rappelle cet ancien silo à missile transformé en maison.

Ces matériaux n’ont pas été choisis au hasard puisque le couple souhaitait construire une maison naturelle afin de limiter son impact sur l’environnement.

Un dôme de sept mètres protège l’habitation

La maison des Hjertefølger attire l’attention pour une raison particulière. D’abord, elle est dotée d’une ossature en bois, qui rappelle les chalets dans les contes de fées. Mais c’est surtout son dôme géodésique en verre qui surprend.

Haut de plus de sept mètres, il entoure toute l’habitation et la protège du vent, des intempéries et des températures glaciales. Ce n’est pas tout. Cette structure offre aussi un climat propice à la culture de fruits et de légumes.

À l’intérieur, cette immense cabane s’étend sur 240 m². Elle dispose de cinq chambres, deux salles de bain, un salon cosy avec un canapé arrondi fabriqué à partir de bois recyclé, une cuisine équipée et une salle à manger.

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Ce n’est pas tout. On trouve aussi un garage au sous-sol. De quoi offrir un cadre de vie idéal à cette famille de six personnes.

« La maison est conforme à nos attentes. Nous l'adorons : elle a une âme et nous nous y sentons chez nous. Ce qui nous surprend, c'est que sa construction nous a permis de nous reconstruire. Ce processus nous a transformés, façonnés », confie Ingrid Hjertefølger à Inhabitat.

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La famille cultive ses propres fruits et légumes

Depuis son emménagement, la famille cultive son propre potager installé sous le dôme. Bien que la région soit privée de soleil pendant trois mois de l’année, les récoltes sont très variées.

Pommes, cerises, prunes, abricots, kiwis, raisins, concombres, tomates, herbes aromatiques, courges, melons… voici une partie de ce que les Hjertefølger arrivent à faire pousser dans leur serre. Le dôme leur permet de cultiver leur potager pendant cinq mois supplémentaires chaque année.

Fidèles à leur mode de vie ultra-écologique, ils recyclent les eaux usées pour arroser et fertiliser les cultures. Ils compostent aussi leurs déchets alimentaires et utilisent des produits ménagers biodégradables pour limiter la pollution.

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Benjamin et Ingrid ont également installé des panneaux solaires sur leur propriété pour produire leur propre énergie. Outre sa construction atypique, la maison offre une magnifique vue sur mer.

« L'atmosphère y est particulière. La maison dégage une sérénité, j’entends presque le silence. C'est difficile à expliquer. Mais il aurait été impossible de ressentir cela dans une maison conçue et construite par quelqu'un d’autre ou dans une maison aux angles et aux lignes droites », conclut Ingrid.

Plus de dix ans après leur installation, les Hjertefølger habitent toujours à Nature House et ne comptent pas la quitter de sitôt. Entre nous, on comprend pourquoi !