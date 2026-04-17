Le propriétaire de cet établissement permet aux vacanciers de séjourner dans ses chalets gratuitement grâce à un tirage au sort

Une opération marketing originale permet à des touristes de passer leurs vacances gratuitement dans un chalet grâce à un système de tirage au sort. Explications.

Séjourner dans un chalet gratuitement, c’est désormais possible

Cela vous dirait de partir en vacances sans débourser un centime ? Pour une fois, il ne s’agit pas de l’une des multiples arnaques sur le net. Mais plutôt d’une initiative originale lancée par le propriétaire d’un établissement situé face au sommet du Sancy, dans le Puy-de-Dôme, rapporte LCI.

Pour espérer pouvoir bénéficier d’un séjour gratuit dans l’un des chalets de l’établissement, il faut suivre quelques règles qu’a expliqué Valéry Serre, le propriétaire :

« Ça va être six fois dans l'année. À la fin de chaque mois, on organisera un tirage au sort. Et parmi tous les gens qui auront séjourné au moins trois nuits dans le mois, l'heureux élu se verra rembourser ses vacances. »

Une opération commerciale pour faire face aux nombreux aléas

La suite après cette vidéo

Crédit photo : Les chalets du Sancy

Cette initiative est particulièrement maligne même si elle coûte en moyenne 350 euros au propriétaire. Sachant que l’opération doit se répéter six fois dans l’année, a précisé Valéry Serre, le montant devrait atteindre 2100 euros au total.

C’est une somme importante que le patron de l’établissement est prêt à débourser et ce, pour plusieurs raisons. Ouvert en 2021, l’établissement de Valéry Serre a connu de nombreux coups durs, à commencer par la crise sanitaire du Covid. Puis, se sont succédé la guerre en Ukraine, l’inflation et désormais, la crise au Moyen-Orient faisant grimper les prix du carburant.

Voici donc une raison de plus pour le propriétaire de s’inquiéter de voir la fréquentation de son établissement baisser. Avec cette opération commerciale, il invite les visiteurs à se rendre dans son établissement et espérer en retour se voir rembourser leur séjour. Le premier tirage au sort doit avoir lieu en ce mois d’avril.