Ce couple a transformé un vieux camion Coca-Cola en adorable maison roulante et son intérieur va vous émerveiller

En Australie, un couple a transformé un vieux camion Coca-Cola en une adorable «tiny house».

Paul Battenally et Clara Trindal, un couple originaire d’Australie, se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient au Japon. Animés par le désir de voyager, les deux tourtereaux ont transformé il y a plus d’un an et demi un vieux camion Coca-Cola en une adorable petite maison. Depuis, ces derniers explorent le pays des kangourous à bord de leur nid douillet.

Crédit Photo : Paul Battenally et Clara Trindall

Une transformation à couper le souffle

Comme le précise le magazine Insider, Paul et Clara ont dépensé 17 500 dollars australiens (environ 11 000 euros) pour acquérir le véhicule datant de 2005. Au total, le charpentier et sa compagne ont passé onze mois à le rénover.

«Lorsque j'ai acheté le camion, je vivais dans une maison avec un groupe d'amis dans une ville côtière de Nouvelle-Galles du Sud. Je m’occupais des travaux pendant mon temps libre, après le travail», a expliqué l’homme de 32 ans au site d’information.

Avant d’ajouter : «Je suis charpentier, donc j’avais toutes les compétences nécessaires pour le transformer».

Crédit Photo : Paul Battenally et Clara Trindall

La tiny house est équipée d’un grand lit douillet, d’une cuisine équipée, d’une salle de bains minimaliste, d’un coin repas et d’un espace de rangement. Le couple utilise une cuisinière à gaz et des toilettes sèches.

Mais ce n’est pas tout ! Le camion abrite également un espace de rangement à l’extérieur, qui sert à garder les planches de surf, les motos et les équipements sportifs. Paul et Clara ont pris la route en janvier 2023.

Les deux amoureux ont prévu une cagnotte de 40 000 dollars australiens (environ 25 000 euros) pour financer leur périple à travers l’Australie. Ils dépensent en moyenne 500 dollars par semaine en carburant et en nourriture.

Clara, 27 ans, infirmière diplômée, vend des œuvres d'art pour gagner un peu d'argent, tandis que Paul fait quelques travaux de menuiserie quand il en a la possibilité.

Le camion Coca-Cola ne passe pas inaperçu

Sans surprise, la tiny house et ses occupants attirent énormément l’attention. En effet, les gens veulent souvent jeter un coup d'œil à l’intérieur. De leur côté, Paul et Clara prévoient de conserver ce mode jusqu’en 2024.

À noter que le duo documente ses voyages sur son compte Instagram. Les deux Australiens ont déjà visité Double Island, une île proche de la côte du Queensland, à l'intérieur de la Grande Barrière de Corail, et Tully Falls, un parc national situé dans le nord-est du Queensland.

«Nous aimons pouvoir nous déplacer tous les deux ou trois jours et nous réveiller face à la nature».

