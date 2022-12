Ce couple a transformé un vieux bus de foire en une superbe Tiny House, son intérieur va vous émerveiller

En Nouvelle-Zélande, un couple a transformé un vieux bus en une magnifique petite maison.

Rachel et Craig, un couple originaire de Nouvelle-Zélande, se sont donnés pour mission de transformer un bus datant des années 90 en une magnifique petite maison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers ont réussi avec brio.

Crédit Photo : Airbnb / Rachel

Une transformation époustouflante

Comme le précisent les époux, le «Black Pig» appartenait autrefois à Kathy et Larry, un couple de forains qui utilisait le véhicule comme camping-car pour se rendre dans les différentes fêtes foraines ou foires du coin.

Aujourd’hui, le bus - qui est situé près d’une plage - est tout simplement méconnaissable : il abrite trois chambres, un salon/chambre d’amis, une cuisine équipée et une salle de bains pour toute la famille.

Crédit Photo : Airbnb / Rachel

Les bricoleurs ont installé une table à manger pour quatre personnes dans la cuisine. Cette pièce centrale regorge également d’appareils électroménagers tels qu’un four, des plaques de cuisson, un évier en cuivre ou encore un réfrigérateur.

Crédit Photo : Airbnb / Rachel

Rachel et Craig ont opté pour un poêle à bois afin de chauffer leur intérieur en hiver. La mère de famille et son époux ont également sublimé leur extérieur en installant une grande terrasse en bois avec des paravents et deux baignoires nichées dans le sol.

Crédit Photo : capture d'écran / YouTube

Une chose est sûre : ce mode de vie convient à toute la maisonnée : «C’est comme dormir dans une tente, mais en plus chic», explique le père de famille.

Au total, le couple a déboursé 50 000 euros pour acquérir le bus. Mais il ignore le coût total des travaux de rénovation puisque la transformation n’est pas encore terminée.